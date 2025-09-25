الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

للمرة الأولى... تشكيل المجلس الزراعي الأعلى برئاسة الوزير نزار هاني

أخبار لبنان
2025-09-25 | 03:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
للمرة الأولى... تشكيل المجلس الزراعي الأعلى برئاسة الوزير نزار هاني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
للمرة الأولى... تشكيل المجلس الزراعي الأعلى برئاسة الوزير نزار هاني

في سابقة تاريخية تهدف إلى إرساء نهج تشاركي شامل في إدارة القطاع الزراعي، أعلن وزير الزراعة الدكتور نزار هاني عن تشكيل المجلس الزراعي الأعلى في وزارة الزراعة، وذلك بموجب القرار رقم (520/1) الصادر استنادًا إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

ويعد هذا المجلس الأول من نوعه في تاريخ الوزارة، حيث يجمع تحت مظلته ممثلين عن الإدارة الرسمية والقطاع الأكاديمي والخبراء والقطاع الخاص، بما يوفّر منصة وطنية عليا لتوحيد الرؤى ورسم السياسات الزراعية المستقبلية.

وجاء تشكيل المجلس انطلاقًا من حرص وزارة الزراعة على تعزيز الحوكمة والشفافية، وإشراك مختلف المكونات الزراعية في صنع القرار، بما يتماشى مع خطط الإصلاح والتطوير التي تقودها الوزارة، ويستجيب لتطلعات المزارعين في مختلف المناطق اللبنانية.

وبحسب القرار، يضم المجلس في عضويته:
وزير الزراعة الدكتور نزار هاني – رئيسًا
المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود – نائبًا للرئيس
المديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد – عضوًا
عميدة كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدكتورة نادين ناصيف – عضوًا
المهندس خير الجراح – عضوًا
الدكتورة لارا واكيم – عضوًا
الدكتور شادي حمادة – عضوًا
السيد محمد الحسيني – عضوًا
رئيس مصلحة الإحصاء والدراسات الاقتصادية في وزارة الزراعة – مقررًا.

وسيتولى المجلس المهام الموكلة إليه بموجب المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983، ولا سيما في ما يتعلق بتحديد الأولويات الزراعية، مراجعة السياسات والخطط، تعزيز استدامة الإنتاج، ودعم المزارعين في مواجهة التحديات.

واعتبر الوزير نزار هاني أن "هذه الخطوة تمثل محطة تأسيسية في مسار تحديث القطاع الزراعي في لبنان، حيث نضع لأول مرة إطارًا مؤسساتيًا يضمن إشراك الخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص في صياغة الاستراتيجيات الوطنية".

وقال: "المجلس الزراعي الأعلى سيكون شريكًا أساسيًا للوزارة في تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها تعزيز الأمن الغذائي، حماية المزارعين، وتطوير الزراعة المستدامة كرافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي".

أخبار لبنان

الأولى...

تشكيل

المجلس

الزراعي

الأعلى

برئاسة

الوزير

LBCI التالي
رئيس الجمهورية إلتقى أبناء الجالية في نيويورك: شاركوا بكثافة في الإنتخابات النيابية
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-16

هاني يرسم من الشوف الأعلى نهجاً زراعياً جديداً: يوم زراعي تحوّل إلى محطة وطنية لإنماء الريف ومواجهة تحديات المناخ

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-30

جلسة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة دريان وبحضور سلام

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-29

وزير الصحة تفقد مريضَين بالغَين أجريت لهما عمليتا زرع كلى للمرة الأولى بتغطية كاملة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-11

نزار هاني يفتتح معرض Agri Lebanon 2025: محطة تاريخية للزراعة اللبنانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:55

مذكرة من جابر إلى مديريات ومصالح وزارة المالية بشأن معقبي معاملات يدعون متابعة ملفات تخص مكتبه

LBCI
أمن وقضاء
05:41

وزارة الإقتصاد أقفلت معملًا لصناعة "اللانشون" في تعنايل

LBCI
أخبار دولية
05:14

مجموعة موانىء دبي العالمية توسع حضورها في المشرق العربي بتعيين مدير إقليمي في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:11

رجي إلتقى نظراءه من أرمينيا وإيرلندا وقبرص على هامش الجمعية العامة وتأكيد دعم لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-09

القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي: ترامب أعطى الضوء الأخضر للهجوم على قيادة حماس في قطر

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-15

بوصعب للـLBCI: اليوم قد نشهد بداية للحملات الانتخابية

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-24

غسان خوري للـLBCI: جاهزون للانتخابات النيابية... وهذا ما قاله عن العلاقة مع "الثنائي"

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:01

مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:25

في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

مهرجان الزرارية: ألوان الحياة والصمود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

هكذا يمكن تحويل أرباح الذهب إلى فرصة لدعم المودعين من دون بيعه

LBCI
أخبار دولية
13:06

خطة أميركية لإنهاء حرب غزة

LBCI
أخبار دولية
13:04

جهود حثيثة بين طواقم المحادثات من سوريا وإسرائيل لخفض التوتر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

الكابتاغون: بيزنس الحدود يتصدع وارقام ال ٢٠٢٥ تَحكي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:30

فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
01:12

بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...

LBCI
خبر عاجل
12:22

ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان

LBCI
صحف اليوم
00:19

مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
حال الطقس
02:47

طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
14:00

وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد

LBCI
صحف اليوم
00:08

تمرير الذكرى بما يحفظ هيبة الدولة (اللواء)

LBCI
خبر عاجل
14:11

ويتكوف: لدينا رغبة في التفاوض مع إيران

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More