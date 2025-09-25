الأخبار
"اللقاء الديمقراطي": لإجراء الإنتخابات في موعدها

أخبار لبنان
2025-09-25 | 04:51
مشاهدات عالية
"اللقاء الديمقراطي": لإجراء الإنتخابات في موعدها
2min
"اللقاء الديمقراطي": لإجراء الإنتخابات في موعدها

عقدت كتلة "اللقاء الديموقراطي" اجتماعًا برئاسة النائب تيمور جنبلاط وحضور النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، راجي السعد، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب، وشارك في جزء من الاجتماع عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي مسؤول الملف الاقتصادي الدكتور محمد بصبوص.

وبحسب بيان، ناقشت الكتلة الوضع العام في البلاد في ضوء التهديدات والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، والرسائل التي تصل بشكل مباشر وغير مباشر وهذا ليس مستغربًا على العدو الاسرائيلي الذي لا يخفي أطماعه في لبنان، وأكدت موقفها لجهة تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وتأكيد قرار الحكومة اللبنانية لجهة حصر السلاح بيد السلطات الشرعية، ونزع أي ذريعة من إسرائيل لاستمرارها بالقيام باعتداءاتها على لبنان. 

وأثنت على الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش وخصوصًا في منطقة جنوب الليطاني، مشددةً على أن استمرار العدو الاسرائيلي باحتلال نقاط في جنوب لبنان يعيق استكمال عمل الجيش في تطبيق القرار 1701 والحفاظ على الأمن في الجنوب، وتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحثت في  بنود جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة يوم الاثنين المقبل في 29 الحالي، وأكدت ضرورة إعطاء اللبنانيين المنتشرين في الخارج الحق بالاقتراع للنواب ال 128 في الدوائر الـ15 وهذا الأمر يتطلب إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب النافذ حاليًا،  وتمنت على القوى السياسية حسم مسألة قانون الانتخاب في أقرب وقت من أجل قطع الطريق أمام أي عذر يتسبب بتأجيل الانتخابات أو تطييرها، وشددت على موقفها الرافض لتأجيل الانتخابات وضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية وإجرائها في مواعيدها.

كما ناقشت موضوع حقوق المودعين، وأكدت موقفها لجهة حفظ هذه الحقوق بشكل يعيد للمودعين أموالهم بدءًا من صغار المودعين، وصولًا إلى الجميع من دون إستثناء من أجل إحقاق الحق وإعادة الثقة بالنظام المصرفي والاقتصاد اللبناني، مشيرةً الى انه سوف يكون لها مقترحات واضحة بهذا الخصوص تعلن عنها في حينه.

أخبار لبنان

الديمقراطي":

لإجراء

الإنتخابات

موعدها

