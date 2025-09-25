الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رجي إلتقى نظراءه من أرمينيا وإيرلندا وقبرص على هامش الجمعية العامة وتأكيد دعم لبنان
أخبار لبنان
2025-09-25 | 05:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رجي إلتقى نظراءه من أرمينيا وإيرلندا وقبرص على هامش الجمعية العامة وتأكيد دعم لبنان
التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وزير خارجية أرمينيا أرارات ميزويان، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في لبنان وأرمينيا، إضافةً إلى آخر التطورات في المنطقة.
وأشاد رجي بـ"الدور الحيوي الذي يلعبه أبناء الطائفة الأرمنية في لبنان في تعزيز الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين".
كما التقى الوزير رجي وزير خارجية ايرلندا سيمون هاريس، وتطرق معه الى التطورات السياسية على الساحة الدولية والوضع في لبنان.
وشكر الوزير رجي نظيره على الدعم الثابت الذي تقدمه جمهورية إيرلندا للبنان عبر مشاركتها في قوات اليونيفيل، مشددًا على" أهمية تفادي حصول أي فراغ بعد انتهاء مهامها في العام القادم"، مشيدًا بـ"الدور الذي يضطلع به الجيش اللبناني لبسط سلطة الدولة في الجنوب وعلى الأراضي اللبنانية كافة".
من جهته، أكد الوزير الايرلندي "التزام بلاده المستمر لدعم الجيش اللبناني وتعزيز دوره في حفظ الأمن وحماية السيادة اللبنانية".
كما التقى رجي وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس الذي وجه له دعوة لزيارة قبرص للبحث في كافة الملفات التي تهم البلدين.
أخبار لبنان
إلتقى
نظراءه
أرمينيا
وإيرلندا
وقبرص
الجمعية
العامة
وتأكيد
لبنان
التالي
مجموعة موانىء دبي العالمية توسع حضورها في المشرق العربي بتعيين مدير إقليمي في لبنان
"اللقاء الديمقراطي": لإجراء الإنتخابات في موعدها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:55
الشرع إلتقى ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
00:55
الشرع إلتقى ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
0
آخر الأخبار
2025-09-22
وزير الخارجية الإيراني يعلن على تيليغرام أنه التقى مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
آخر الأخبار
2025-09-22
وزير الخارجية الإيراني يعلن على تيليغرام أنه التقى مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
0
أخبار دولية
2025-09-21
أردوغان قبيل توجهه إلى نيويورك: سأطرح كارثة غزة وسأجتمع بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش الجمعية العامة
أخبار دولية
2025-09-21
أردوغان قبيل توجهه إلى نيويورك: سأطرح كارثة غزة وسأجتمع بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش الجمعية العامة
0
أخبار دولية
2025-09-22
ترامب يلتقي برؤساء دول من أنحاء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
2025-09-22
ترامب يلتقي برؤساء دول من أنحاء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:11
جامعة الروح القدس تطلق سلسلة "Sunset Stories Executive Talk" لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال
أخبار لبنان
09:11
جامعة الروح القدس تطلق سلسلة "Sunset Stories Executive Talk" لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال
0
أخبار لبنان
09:06
الجميّل يلتقي وفدًا من تيار التغيير في الجنوب وتأكيد على دعم الحكومة في قراراتها الهادفة إلى استعادة السيادة وحصرية السلاح
أخبار لبنان
09:06
الجميّل يلتقي وفدًا من تيار التغيير في الجنوب وتأكيد على دعم الحكومة في قراراتها الهادفة إلى استعادة السيادة وحصرية السلاح
0
أخبار لبنان
09:01
وزير المال: لم نصل بعد إلى اتفاق نهائيّ مع صندوق النقد الدوليّ واجتماعات متواصلة للعمل على موضوع الودائع
أخبار لبنان
09:01
وزير المال: لم نصل بعد إلى اتفاق نهائيّ مع صندوق النقد الدوليّ واجتماعات متواصلة للعمل على موضوع الودائع
0
آخر الأخبار
08:47
البستاني: أترك التعليق للناس
آخر الأخبار
08:47
البستاني: أترك التعليق للناس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:19
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:19
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
0
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
0
أخبار لبنان
2025-09-24
قاليباف: وضع حزب الله اليوم أفضل ممّا كان عليه في السابق
أخبار لبنان
2025-09-24
قاليباف: وضع حزب الله اليوم أفضل ممّا كان عليه في السابق
0
أمن وقضاء
2025-09-01
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
أمن وقضاء
2025-09-01
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
هذه التفاصيل عن خطة ترامب لإنهاء حرب غزة والموقف الإسرائيلي بشأنها
تقارير نشرة الاخبار
07:56
هذه التفاصيل عن خطة ترامب لإنهاء حرب غزة والموقف الإسرائيلي بشأنها
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
كيف تبدو الأجواء والتحضيرات في الروشة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:54
كيف تبدو الأجواء والتحضيرات في الروشة؟
0
آخر الأخبار
07:50
الحاج حسن وعز الدين عرضا ملابسات تبرئة العميلين حسنة وعواد
آخر الأخبار
07:50
الحاج حسن وعز الدين عرضا ملابسات تبرئة العميلين حسنة وعواد
0
أخبار لبنان
04:51
"اللقاء الديمقراطي": لإجراء الإنتخابات في موعدها
أخبار لبنان
04:51
"اللقاء الديمقراطي": لإجراء الإنتخابات في موعدها
0
أخبار لبنان
03:46
رئيس الجمهورية إلتقى أبناء الجالية في نيويورك: شاركوا بكثافة في الإنتخابات النيابية
أخبار لبنان
03:46
رئيس الجمهورية إلتقى أبناء الجالية في نيويورك: شاركوا بكثافة في الإنتخابات النيابية
0
أمن وقضاء
03:25
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة
أمن وقضاء
03:25
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:30
فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل
منوعات
09:30
فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل
2
خبر عاجل
07:09
معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة
خبر عاجل
07:09
معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة
3
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
4
حال الطقس
02:47
طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:47
طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة
5
أخبار دولية
06:56
انفجار سيارة في تل أبيب
أخبار دولية
06:56
انفجار سيارة في تل أبيب
6
صحف اليوم
00:19
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:19
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
7
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
8
أمن وقضاء
05:41
وزارة الإقتصاد أقفلت معملًا لصناعة "اللانشون" في تعنايل
أمن وقضاء
05:41
وزارة الإقتصاد أقفلت معملًا لصناعة "اللانشون" في تعنايل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More