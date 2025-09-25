الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شقير بحث مع يارد في متطلبات القطاع الإستشفائي وتشديد على توفير الأمن الصحي للبنانيين
أخبار لبنان
2025-09-25 | 06:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
شقير بحث مع يارد في متطلبات القطاع الإستشفائي وتشديد على توفير الأمن الصحي للبنانيين
إستقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان نقيب أصحاب المستشفيات في لبنان البروفيسور بيار يارد، يرافقه عضو مجلس إدارة النقابة رولى زهار، في زيارة تعارفية، تم خلالها البحث في الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في البلاد والمشاكل التي تعاني منها العديد من القطاعات جراء تداعيات الأزمة المالية لا سيما قطاع المستشفيات.
وإذ تم التأكيد على أهمية تدعيم القطاع الإستشفائي في لبنان لأهميته في توفير الأمن الصحي للبنانيين ولدوره التاريخي في إبراز لبنان "كمستشفى الشرق الاوسط"، وكذلك للإمكانيات التي يتمتع بها والتي تخوله للعب هذا الدور مجددًا خصوصًا على مستوى السياحة الإستشفائية، تم الإتفاق على إستمرار التواصل والتعاون في المواضيع والملفات ذات الإهتمام المشترك.
أخبار لبنان
متطلبات
القطاع
الإستشفائي
وتشديد
توفير
الأمن
الصحي
للبنانيين
التالي
جابر إجتمع مع ريغو في حضور ليما ومعراوي والبحث تناول الإطار المالي متوسط المدى MTFF ومشروع الموازنة
مذكرة من جابر إلى مديريات ومصالح وزارة المالية بشأن معقبي معاملات يدعون متابعة ملفات تخص مكتبه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-19
بري عرض مع رسامني للمستجدات وبحث مع ناصر الدين شؤونًا صحية وإستشفائية
أخبار لبنان
2025-08-19
بري عرض مع رسامني للمستجدات وبحث مع ناصر الدين شؤونًا صحية وإستشفائية
0
اقتصاد
2025-09-11
شقير بحث مع وفد برلماني مدغشقري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة
اقتصاد
2025-09-11
شقير بحث مع وفد برلماني مدغشقري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة
0
اقتصاد
2025-07-22
شقير بحث مع سفير الأردن في سبل تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الإقتصادية الثنائية
اقتصاد
2025-07-22
شقير بحث مع سفير الأردن في سبل تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الإقتصادية الثنائية
0
أخبار لبنان
2025-08-21
بخاش في اجتماع نقباء المهن الصحية: للعمل على ملف منتحلي الصفة داخل القطاع
أخبار لبنان
2025-08-21
بخاش في اجتماع نقباء المهن الصحية: للعمل على ملف منتحلي الصفة داخل القطاع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:11
جامعة الروح القدس تطلق سلسلة "Sunset Stories Executive Talk" لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال
أخبار لبنان
09:11
جامعة الروح القدس تطلق سلسلة "Sunset Stories Executive Talk" لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال
0
أخبار لبنان
09:06
الجميّل يلتقي وفدًا من تيار التغيير في الجنوب وتأكيد على دعم الحكومة في قراراتها الهادفة إلى استعادة السيادة وحصرية السلاح
أخبار لبنان
09:06
الجميّل يلتقي وفدًا من تيار التغيير في الجنوب وتأكيد على دعم الحكومة في قراراتها الهادفة إلى استعادة السيادة وحصرية السلاح
0
أخبار لبنان
09:01
وزير المال: لم نصل بعد إلى اتفاق نهائيّ مع صندوق النقد الدوليّ واجتماعات متواصلة للعمل على موضوع الودائع
أخبار لبنان
09:01
وزير المال: لم نصل بعد إلى اتفاق نهائيّ مع صندوق النقد الدوليّ واجتماعات متواصلة للعمل على موضوع الودائع
0
آخر الأخبار
08:47
البستاني: أترك التعليق للناس
آخر الأخبار
08:47
البستاني: أترك التعليق للناس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-08-29
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)
فنّ
2025-08-29
بعد تجربتها الزوجية الأولى... خطوبة الأميرة مهرة ابنة حاكم دبي بمغني راب عالمي (صورة)
0
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
0
حال الطقس
2025-06-04
طقس حار أواخر الأسبوع... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2025-06-04
طقس حار أواخر الأسبوع... إليكم التفاصيل
0
حال الطقس
2025-09-24
طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...
حال الطقس
2025-09-24
طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
هذه التفاصيل عن خطة ترامب لإنهاء حرب غزة والموقف الإسرائيلي بشأنها
تقارير نشرة الاخبار
07:56
هذه التفاصيل عن خطة ترامب لإنهاء حرب غزة والموقف الإسرائيلي بشأنها
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
كيف تبدو الأجواء والتحضيرات في الروشة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:54
كيف تبدو الأجواء والتحضيرات في الروشة؟
0
آخر الأخبار
07:50
الحاج حسن وعز الدين عرضا ملابسات تبرئة العميلين حسنة وعواد
آخر الأخبار
07:50
الحاج حسن وعز الدين عرضا ملابسات تبرئة العميلين حسنة وعواد
0
أخبار لبنان
04:51
"اللقاء الديمقراطي": لإجراء الإنتخابات في موعدها
أخبار لبنان
04:51
"اللقاء الديمقراطي": لإجراء الإنتخابات في موعدها
0
أخبار لبنان
03:46
رئيس الجمهورية إلتقى أبناء الجالية في نيويورك: شاركوا بكثافة في الإنتخابات النيابية
أخبار لبنان
03:46
رئيس الجمهورية إلتقى أبناء الجالية في نيويورك: شاركوا بكثافة في الإنتخابات النيابية
0
أمن وقضاء
03:25
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة
أمن وقضاء
03:25
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:30
فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل
منوعات
09:30
فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل
2
خبر عاجل
07:09
معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة
خبر عاجل
07:09
معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة
3
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
خبر عاجل
01:12
بعد المقابلة الأخيرة… براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته...
4
حال الطقس
02:47
طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:47
طقس خريفي متقلب... وانخفاض كبير بدرجات الحرارة
5
أخبار دولية
06:56
انفجار سيارة في تل أبيب
أخبار دولية
06:56
انفجار سيارة في تل أبيب
6
صحف اليوم
00:19
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:19
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
7
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
8
أمن وقضاء
05:41
وزارة الإقتصاد أقفلت معملًا لصناعة "اللانشون" في تعنايل
أمن وقضاء
05:41
وزارة الإقتصاد أقفلت معملًا لصناعة "اللانشون" في تعنايل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More