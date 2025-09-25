شقير بحث مع يارد في متطلبات القطاع الإستشفائي وتشديد على توفير الأمن الصحي للبنانيين

إستقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان نقيب أصحاب المستشفيات في لبنان البروفيسور بيار يارد، يرافقه عضو مجلس إدارة النقابة رولى زهار، في زيارة تعارفية، تم خلالها البحث في الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في البلاد والمشاكل التي تعاني منها العديد من القطاعات جراء تداعيات الأزمة المالية لا سيما قطاع المستشفيات.



وإذ تم التأكيد على أهمية تدعيم القطاع الإستشفائي في لبنان لأهميته في توفير الأمن الصحي للبنانيين ولدوره التاريخي في إبراز لبنان "كمستشفى الشرق الاوسط"، وكذلك للإمكانيات التي يتمتع بها والتي تخوله للعب هذا الدور مجددًا خصوصًا على مستوى السياحة الإستشفائية، تم الإتفاق على إستمرار التواصل والتعاون في المواضيع والملفات ذات الإهتمام المشترك.