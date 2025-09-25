جامعة الروح القدس تطلق سلسلة "Sunset Stories Executive Talk" لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال

نظّمت جامعة الروح القدس – الكسليك الجلسة الأولى من سلسلة "Sunset Stories Executive Talk"، فاستضافت رجل الأعمال السيد فادي دبّانه، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبانه صيقلي، الذي قدّم محاضرة بعنوان: "حكمة الأعمال العائلية: دروس في القيادة والإرث".



ورحّبت مديرة مكتب العلاقات الاستراتيجية مع الشركات في الجامعة الدكتورة مادونا سلامة أيانيان بالحضور، من أعضاء مجلس الجامعة ومديرين وشركاء وخرّيجين وأصدقاء، مؤكدة "أن هذه اللقاءات تشكّل منصة أساسية لتعزيز الشراكة بين الجامعة وقطاع الأعمال".



وأشارت إلى "أنّ التعاون بين الطرفين ضروري لمواجهة التحديات الراهنة وإطلاق مبادرات مبتكرة تخدم الشباب والبلد".

وأكد رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك، الأب جوزف مكرزل "أن الحضور يشكّل دليلًا حيًّا على قدرة اللبنانيّ على النجاح والإبداع في وطنه رغم كل الصعوبات".وشدّد على "أن الجامعة لا تكتفي بمنح الشهادات، بل تسعى إلى إعداد مواطن مسؤول ومبدع قادر على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع".وقال: "إن الاحتفال اليوم يكرّم نجاحات رجل ريادي عصامي، ويمثّل فرصة لاستلهام قصص نجاح جديدة للبنان".خلال الحوار، استعرض السيد فادي دبّانه مسيرة المجموعة العائلية التي انطلقت منذ 73 عامًا، مبرزًا فلسفة التنويع وريادة الأعمال التي تبنّتها العائلة، إضافة إلى هيكلية الحوكمة التي تفصل بين شؤون العائلة والإدارة لضمان استمرارية الأعمال عبر الأجيال.كما تحدّث عن التحديات والأخطاء التي واجهوها في مسيرتهم المهنية، والتي شكّلت دروسًا قيّمة تعلّموا منها.وشدّد دبّانه على أهمية القيم العائلية الأساسية التي يجب أن تُعاش داخل العمل. فبالنسبة إلى مجموعة دبّانه صيقلي، كانت القيم الجوهرية التي شكّلت أساس نهج عملهم هي: النزاهة، الشفافية، العطاء، التميّز، والأهم من ذلك وحدة العائلة، التي من دونها لا يمكن لأي عمل عائلي أن يستمر.واختتم اللقاء بجلسة أسئلة وأجوبة مع الحاضرين، تبادل خلالها المشاركون النصح والأفكار حول التحديات المستقبلية للأعمال العائلية وسبل ضمان استدامتها.