سلام ناقش مع ريغو المواضيع الإصلاحية والتحضيرات لاجتماعات الخريف في واشنطن بدءا من 13 ت1
أخبار لبنان
2025-09-25 | 09:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سلام ناقش مع ريغو المواضيع الإصلاحية والتحضيرات لاجتماعات الخريف في واشنطن بدءا من 13 ت1
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، اليوم اجتماع عمل مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنيستو ريغو، في حضور الممثل المقيم للصندوق فريدريكو ليما و مستشاري الرئيس سلام.
واستعرض الوفد المواضيع الإصلاحية ومسألة القوانين المرتبطة بالوضعين المالي والنقدي، والتقدم الحاصل.
كما ناقشوا التحضيرات لاجتماعات الخريف التي سوف تعقد في واشنطن بدءا من 13 تشرين الأول. وسيشارك لبنان بوفد يضم عددا من الوزراء وحاكم مصرف لبنان وعدداً من المديرين العامين وخبراء مختصين، وستكون فرصة للاجتماع مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي الكبار.
كما سيصار إلى عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الصناديق المانحة، بهدف اطلاعهم على تقدّم العمل واستقطاب مزيد من المساهمات في عملية الإعمار.
أخبار لبنان
