الأمن العام هنأ أمن الدولة بعيده الاربعين

تقدمت المديرية العامة للأمن العام بـ"أسمى آيات التهنئة والتقدير إلى المديرية العامة لأمن الدولة ضباطًا وأفراد بمناسة العيد الأربعين لتأسيسها".