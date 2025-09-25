نقابة أدلاء السياحة تنتخب ادارة جديدة… وتؤكد التزامها بالدفاع عن حقوق الأدلاء

انتخبت نقابة أدلاء السياحة أعضاء هيئة إدارية جديدة للنقابة للدورة النقابية المقبلة، وجاءت كالاتي:



- جان كلود حواط رئيسا للنقابة

- بسام سلهب نائب للرئيس

- فادي البعينو أمينا للسر

- ريم عباني أمينة للصندوق

وأعضاء مجلس النقابة:

سيدرا حايك، نانسي خوري، بولا الجميل، رانيا حنانيا، آلان الفغالي، رامي زين الدين، طوني كساب وجورجيت روحانا.

وشكرت الهيئة المنتخبة كل من شارك في العملية الانتخابية، مؤكدة التزامها الكامل بالعمل على:

- تعزيز حضور الدليل السياحي في المنظومة السياحية الوطنية.

- الدفاع عن حقوق الأدلاء وتحسين شروط عملهم.

- تطوير التدريب والاعتماد المهني.

- التواصل الدائم مع الجهات الرسمية والشركاء في القطاع السياحي.