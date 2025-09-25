الأخبار
"حزب الله" احيا في الروشة الذكرى الأولى لاستشهاد نصر الله وصفي الدين واضاء الصخرة بصورتيهما وبالعلم اللبناني
أخبار لبنان
2025-09-25 | 12:24
"حزب الله" احيا في الروشة الذكرى الأولى لاستشهاد نصر الله وصفي الدين واضاء الصخرة بصورتيهما وبالعلم اللبناني
أحيا "حزب الله"، مساء اليوم، الذكرى الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، وبدأت الفعالية بقدوم الزوارق البحرية من ميناء الأوزاعي، ثم عزف النشيد الوطني فنشيد "حزب الله" من الفرقة الموسيقية المركزية لكشافة الإمام المهدي ، ثم كانت مرثية السيدين.
وفي السابعة الا عشر دقائق، أضيئت الصخرة الروشة عبر الليزر بالعلم اللبناني، فبصورة السيدين وبشعار "إنا على العهد".
كما اضاء "حزب الله" صخرة الروشة بصورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري يتوسطهما صورة الشهيد نصرالله.
