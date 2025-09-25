إيهاب مطر: الدولة... ثم الدولة

كتب النائب إيهاب مطر عبر حسابه على منصة "إكس": "رحم الله عملاق الدولة، الشهيد رفيق الحريري، ووفّق الله دولة الرئيس سعد الحريري، وأعان الله رئيس مجلس وزراء لبنان، دولة الرئيس نواف سلام، في مهامه الحكومية... الدولة، ثم الدولة، ثم الدولة".



