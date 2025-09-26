شقير: إعادة تشكيل مجلس رجال الأعمال السعودي-اللبناني خطوة مباركة تعيد النبض للعلاقات الإقتصادية

كتب رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير على حسابه عبر منصة "اكس":" في خطوة مباركة، إتخذت السلطات السعودية قرارًا بإعادة تشكيل مجلس رجال الأعمال السعودي-اللبناني. فعلًا إنه خبر سار من شأنه إعادة النبض للعلاقات الإقتصادية اللبنانية السعودية، كما أنه يعكس رغبة المملكة ببدء مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين لا سيما في الشق الإقتصادي. نحن من جهتنا، سنعمل على مواكبة هذا الحدث، بتفعيل الجانب اللبناني، أي مجلس رجال الأعمال اللبناني السعودي، والتواصل والتفاعل مع الجانب السعودي لإعادة إطلاق المسار الإقتصادي وتحقيق نقلة نوعية في علاقاتنا الإقتصادية الثنائية. مبروك للبنان. وألف شكر لمملكة الخير والمحبة".