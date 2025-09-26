الأخبار
بلاسخارت زارت مدينة صيدا وتفقدت معالمها السياحية والتراثية بدعوة من بهية الحريري
أخبار لبنان
2025-09-26 | 05:00
بلاسخارت زارت مدينة صيدا وتفقدت معالمها السياحية والتراثية بدعوة من بهية الحريري
زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين هينيس بلاسخارت مدينة صيدا، تلبية لدعوة من رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري واطلعت على عدد من مراكز وبرامج المؤسسة، وجالت في المدينة القديمة، ترافقها المستشارة السياسية سيانا أوكونيل.
وكانت المحطة الأولى من الزيارة في فيلا الحريري في الهلالية، واستقبلتها الحريري في حضور المديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري الدكتورة روبينا أبو زينب وجرى عرض للأوضاع العامة والوضع في الجنوب.
وبعد فطور أقامته الحريري تكريمًا لها، انتقلت بلاسخارت برفقتها الى مكتب مؤسسة الحريري في ثانوية رفيق الحريري، وعقد اجتماع مشترك اطلعت خلاله بلاسخارت من الحريري وأبو زينب على مختلف برامج المؤسسة ولا سيما "أكاديمة الدولة الوطنية، منتدى شباب نهوض لبنان ومنصة إنمائية، واطعت منهما على الاستراتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف حيث اثنت بلاسخارت على هذا البرنامج، وتخلل اللقاء عرض من قبل فريق المؤسسة عن هذه البرامج.
بعد ذلك، توجهت بلاسخارت الى مركز الحريري الصحي الاجتماعي التابع لمؤسسة الحريري في محلة رجال الأربعين في صيدا القديمة، وجالت برفقة الحريري وأبو زينب ومدير المركز بلال الحريري على اقسامه، مطلعة منه ومن المشرفين على الإختصاصات والمعاينات والخدمات الطبية التي يقدمها. ثم انتقلت الى مركز أكاديمية التواصل والقيادة – علا التابع للمؤسسة في مبنى دار علي حمود التراثي (مدرسة عائشة أم المؤمنين سابقًا) في المدينة القديمة، وجالت في أرجائه واستمعت الى شرح حول تاريخه ومراحل ترميمه ودوره كمركز تدريب ومركز استقطاب سياحي.
كما زارت خان الإفرنج الذي تشرف عليه مؤسسة الحريري، وتفقدت باحته وقاعاته وممراته، واستمعت الى نبذة عن تاريخ بنائه واهميته الاقتصادية والحضارية والثقافية وما مر عليه من احداث وصولًا الى إعادة ترميمه من قبل مؤسسة الحريري وتحويله مركز نشاط سياحي وتفاعل ثقافي وتراثي وتنموي.
وكان قد سبق ذلك جولة سياحية قامت بها بلاسخارت في عدد من الأحياء التراثية في المدينة القديمة شملت متحف الصابون التراثي التابع لمؤسسة عودة، حيث استقبلتهن مديرة المؤسسة كريستيان عودة.
واطلعت من المشرفين على المتحف الى شرح حول تاريخه ومراحل صناعة الصابون ومشتقاته وما يشهده من أنشطة ثقافية وفنية، قبل أن تتابع جولتها سيرًا على الأقدام، الى حمام الجديد التراثي التابع لمؤسسة شرقي حيث استقبلها رئيس المؤسسة الـمهندس سعيد باشو واصطحبها في جولة بداخله واطلعها على ما ينظمه ويستضيفه من معارض وأمسيات وأنشطة ثقافية وتراثية وفنية.
واختتمت بلاسخارت الجولة السياحية بزيارة لمتحف قصر آل دبانة التراثي، واطلعت من مديرته ألفت البابا على تاريخ القصر وأهميته والأنشطة التي تقام فيه، وتوقفت لبعض الوقت في معرض دائم للأيقونات البيزنطية العائدة لكنيسة مار نقولا الأثرية للروم الكاثوليك التي قامت مؤسسة الحريري بإعادة ترميمها بمبادرة من الرئيس سعد الحريري في المدينة القديمة.
التالي
الحاج بحث مع السفير الهندي في سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الإتصالات
تقديم هبة آليات من "اليونيفيل" إلى الأمن العام في حفل رسمي بالناقورة
السابق
