الحاج بحث مع السفير الهندي في سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الإتصالات

استقبل وزير الاتصالات شارل الحاج، في مكتبه في الوزارة، السفير الهندي في لبنان نور رحمن شيخ، يرافقه وفد من السفارة.



وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان والهند في مجال الاتصالات، إضافةً إلى مناقشة آفاق تطوير العلاقات المشتركة بما يخدم مصلحة البلدين.