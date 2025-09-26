الأخبار
English
الحاج بحث مع السفير الهندي في سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الإتصالات
أخبار لبنان
2025-09-26 | 05:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الحاج بحث مع السفير الهندي في سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الإتصالات
استقبل وزير الاتصالات شارل الحاج، في مكتبه في الوزارة، السفير الهندي في لبنان نور رحمن شيخ، يرافقه وفد من السفارة.
وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان والهند في مجال الاتصالات، إضافةً إلى مناقشة آفاق تطوير العلاقات المشتركة بما يخدم مصلحة البلدين.
أخبار لبنان
التالي
منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع
بلاسخارت زارت مدينة صيدا وتفقدت معالمها السياحية والتراثية بدعوة من بهية الحريري
السابق
