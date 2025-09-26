مديرية الطيران المدني: لا صحة للأخبار عن إلغاء رحلات في مطار رفيق الحريري الدولي

بعد تناقل بعض مواقع التواصل الإجتماعي أخبارًا عن إلغاء رحلات في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، أكدت المديرية العامة للطيران المدني عدم صحة هذه الأخبار وأن المطار يعمل بشكل طبيعي ووفقًا لجدول الرحلات الجوية العادية.