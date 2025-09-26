لاريجاني في لبنان غدًا...

أعلنت السفارة الايرانية في بيروت أن "أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علی لاريجاني يقوم بزيارة رسمية إلى لبنان يوم غد السبت، وذلك للمشاركة في المراسم الخاصة التي تقام بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصرالله وسماحة السيد هاشم صفي الدين وثلة من رفاقهما الأبرار. وسيعقد الدكتور لاريجاني خلال الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك."