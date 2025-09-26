الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مؤتمر صحافي لغرف التجارة والزراعة: لبنان يشارك في معرض "Fruit Attraction 2025" بمدريد للترويج للمنتجات الزراعية
أخبار لبنان
2025-09-26 | 07:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مؤتمر صحافي لغرف التجارة والزراعة: لبنان يشارك في معرض "Fruit Attraction 2025" بمدريد للترويج للمنتجات الزراعية
عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان مؤتمر صحافي بدعوة من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان برئاسة الوزير السابق محمد شقير خصص للإعلان عن مشاركة لبنان في معرض الدولي
" Fruit Attraction 2025 "، الذي سيقام في مدريد من 30 أيلول حتى 2 تشرين الأول المقبل.
وتأتي مشاركة لبنان في المعرض بمبادرة من اتحاد الغرف اللبنانية بالتعاون مع مؤسسة رينيه معوض، وبرعاية وزارة الزراعة، بهدف الترويج للمنتجات الزراعية اللبنانية وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية والدولية.
شقير
واوضح شقير ان أهمية مشاركة لبنان في هذا المعرض، تكمن في إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتنا الزراعية، وفي تشجيع القطاع الزراعي على الإبتكار والمنافسة والإلتزام بأعلى معايير الجودة، وكذلك ترسيخ دور القطاع الزراعي في النمو الإقتصادي والإستقرار الإجتماعي وتثبيت المزارعين في أراضيهم".
وأكد شقير ان إتحاد الغرف اللبنانية، يضع كل إمكاناته لدعم هذا القطاع، بالشراكة مع وزراة الزراعة والوزير نزار هاني، بدعم إقامة الدورات الإرشادية التي نظمتها الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، وفي دعم إقامة جناح لبناني بمساحة تبلغ نحو 110 متراً مربعاً في معرض Fruit Attraction .
معوض
من جهته اكد معوض أن هذه المشاركة هي جزء من سلسلة متكاملة تنطلق من المقاربة التقليدية فكرة أساسية: فبدل أن نزرع وثم نتوجه إلى الأسواق، نقلب المعادلة ونبدأ من حاجات السوق اللبنانية وشروطها ومتطلباتها ثم نزرع، على أن نربط هذه المنتجات بالأسواق ونتأكد من إدارة السلسلة بطريقة صحيحة من المزارع إلى المصدر إلى المستهلك.
وقال :"أما الفكرة الثانية فتكمن في الاستثمار بالقطاع الزراعي الذي أعتُبر غير قابل للحياة.
ولفت معوض إلى أن هذا المشروع خلق أكثر من 10 آلاف وظيفة في مختلف المناطق اللبنانية، كما لعب دوراً أساسياً بتصدير منتجاتنا وليس شبابنا.
هاني
وشدد الوزير هاني على ان مشاركة لبنان في معرض Fruit Attraction ليست خطوة رمزية أو حضورًا بروتوكوليًا، بل هو قرار استراتيجي ورسالة واضحة بأن لبنان عائد بقوّة إلى المنصات العالمية، وأن المنتجات الزراعية اللبنانية تستعيد مكانتها بين منتجات الدول، حيث تتلاقى الفرص وتُبنى الشراكات.
ولفت الى العمل على تعزيز الدبلوماسية الزراعية عبر تأسيس لجان زراعية مشتركة مع كل من مصر، العراق، الأردن، وسوريا، وقريبًا مع السعودية، لتكون منصات تعاون تقني وتجاري، تفتح الأسواق وتسهّل التبادل.
وسيضم الجناح اللبناني الوطني في المعرض جناحاً واسعاً ومتميزاً في القاعة 14 – الجناح G12، بمشاركة 10 شركات لبنانية مصدّرة للمنتجات الزراعية الطازجة، على رأسها الأفوكادو، العنب، التفاح، والكرز إضافةً إلى أصناف أخرى من الفاكهة اللبنانية ذات الجودة العالية.
ويُعد معرض Fruit Attraction واحداً من أهم المعارض العالمية المتخصصة بالفاكهة والخضار، حيث يجمع أكثر من 2,200 عارض من 145 دولة ويستقطب ما يفوق 120 ألف زائر مهني. وتشكل مشاركة لبنان فرصة استراتيجية لإبراز جودة الإنتاج الزراعي اللبناني والانفتاح على أسواق جديدة، بما يعزز الصادرات ويدعم المزارع اللبناني.
أخبار لبنان
صحافي
التجارة
والزراعة:
لبنان
يشارك
"Fruit
Attraction
2025"
بمدريد
للترويج
للمنتجات
الزراعية
التالي
تداعيات إضاءة صخرة الروشة تتفاعل... واجتماعٍ وزاري تشاوري في السرايا
رئيس الحكومة إستقبل وزراء ونوابًا في دارته في قريطم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-16
مؤتمر "زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى" يسلّط الضوء على فرص الاقتصاد المنتج والمستدام
أخبار لبنان
2025-07-16
مؤتمر "زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى" يسلّط الضوء على فرص الاقتصاد المنتج والمستدام
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-21
"مؤتمر الذكاء الإصطناعي في لبنان 2025" بيومه الأول...
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-21
"مؤتمر الذكاء الإصطناعي في لبنان 2025" بيومه الأول...
0
أخبار لبنان
2025-09-11
نزار هاني يفتتح معرض Agri Lebanon 2025: محطة تاريخية للزراعة اللبنانية
أخبار لبنان
2025-09-11
نزار هاني يفتتح معرض Agri Lebanon 2025: محطة تاريخية للزراعة اللبنانية
0
أخبار دولية
2025-08-10
حماس تتهم نتنياهو باختلاق "جملة من الأكاذيب" خلال مؤتمره الصحافي في شأن غزة
أخبار دولية
2025-08-10
حماس تتهم نتنياهو باختلاق "جملة من الأكاذيب" خلال مؤتمره الصحافي في شأن غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:11
توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد بلديات البترون وشركة "كوانتوم ديجيتال لاب" لدرس بناء معمل لمعالجة النفايات
أخبار لبنان
11:11
توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد بلديات البترون وشركة "كوانتوم ديجيتال لاب" لدرس بناء معمل لمعالجة النفايات
0
أخبار لبنان
11:04
متري: ما جرى أمس من مخالفة يدعونا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة
أخبار لبنان
11:04
متري: ما جرى أمس من مخالفة يدعونا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة
0
أخبار لبنان
10:45
الرئيس عون من نيويورك جدد مطالبته بدعم الجيش اللبنانيّ
أخبار لبنان
10:45
الرئيس عون من نيويورك جدد مطالبته بدعم الجيش اللبنانيّ
0
أمن وقضاء
09:17
اشتباكات عنيفة في بعلبك بين مطلوبين والجيش اللبنانيّ
أمن وقضاء
09:17
اشتباكات عنيفة في بعلبك بين مطلوبين والجيش اللبنانيّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:45
الرئيس عون من نيويورك جدد مطالبته بدعم الجيش اللبنانيّ
أخبار لبنان
10:45
الرئيس عون من نيويورك جدد مطالبته بدعم الجيش اللبنانيّ
0
حال الطقس
01:48
عودة الإستقرار الجوي... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:48
عودة الإستقرار الجوي... هذه تفاصيل الطقس
0
اقتصاد
02:56
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
اقتصاد
02:56
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
0
أخبار لبنان
11:11
توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد بلديات البترون وشركة "كوانتوم ديجيتال لاب" لدرس بناء معمل لمعالجة النفايات
أخبار لبنان
11:11
توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد بلديات البترون وشركة "كوانتوم ديجيتال لاب" لدرس بناء معمل لمعالجة النفايات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:55
تداعيات إضاءة صخرة الروشة تتفاعل... واجتماعٍ وزاري تشاوري في السرايا
أخبار لبنان
07:55
تداعيات إضاءة صخرة الروشة تتفاعل... واجتماعٍ وزاري تشاوري في السرايا
0
تقارير نشرة الاخبار
06:39
مصلحة سكك الحديد أطلقت التطبيق المتطور للجداول الزمنية والمسارات للنقل المشترك
تقارير نشرة الاخبار
06:39
مصلحة سكك الحديد أطلقت التطبيق المتطور للجداول الزمنية والمسارات للنقل المشترك
0
أخبار دولية
03:00
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
أخبار دولية
03:00
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:06
أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:56
قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
2
اقتصاد
02:15
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:15
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
02:00
مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...
أخبار دولية
02:00
مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...
4
خبر عاجل
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
خبر عاجل
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
5
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
6
أخبار لبنان
08:23
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
أخبار لبنان
08:23
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
7
اقتصاد
02:56
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
اقتصاد
02:56
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
8
خبر عاجل
06:06
منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع
خبر عاجل
06:06
منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More