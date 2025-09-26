الأخبار
مؤتمر صحافي لغرف التجارة والزراعة: لبنان يشارك في معرض "Fruit Attraction 2025" بمدريد للترويج للمنتجات الزراعية

أخبار لبنان
2025-09-26 | 07:52
مؤتمر صحافي لغرف التجارة والزراعة: لبنان يشارك في معرض "Fruit Attraction 2025" بمدريد للترويج للمنتجات الزراعية

عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان مؤتمر صحافي بدعوة من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان برئاسة الوزير السابق محمد شقير خصص للإعلان عن مشاركة لبنان في معرض الدولي
" Fruit Attraction 2025 "، الذي سيقام في مدريد من 30 أيلول حتى 2 تشرين الأول المقبل. 

وتأتي مشاركة لبنان في المعرض بمبادرة من اتحاد الغرف اللبنانية بالتعاون مع مؤسسة رينيه معوض، وبرعاية وزارة الزراعة، بهدف الترويج للمنتجات الزراعية اللبنانية وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية والدولية.

شقير 
 
واوضح شقير ان أهمية مشاركة لبنان في هذا المعرض، تكمن في إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتنا الزراعية، وفي تشجيع القطاع الزراعي على الإبتكار والمنافسة والإلتزام بأعلى معايير الجودة، وكذلك ترسيخ دور القطاع الزراعي في النمو الإقتصادي والإستقرار الإجتماعي وتثبيت المزارعين في أراضيهم". 

وأكد شقير ان إتحاد الغرف اللبنانية، يضع كل إمكاناته لدعم هذا القطاع، بالشراكة مع وزراة الزراعة والوزير نزار هاني، بدعم إقامة الدورات الإرشادية التي نظمتها الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، وفي دعم إقامة جناح لبناني بمساحة تبلغ نحو 110 متراً مربعاً في معرض Fruit Attraction .

معوض

من جهته اكد معوض أن هذه المشاركة هي جزء من سلسلة متكاملة تنطلق من المقاربة التقليدية فكرة أساسية: فبدل أن نزرع وثم نتوجه إلى الأسواق، نقلب المعادلة ونبدأ من حاجات السوق اللبنانية وشروطها ومتطلباتها ثم نزرع، على أن نربط هذه المنتجات بالأسواق ونتأكد من إدارة السلسلة بطريقة صحيحة من المزارع إلى المصدر إلى المستهلك. 
وقال :"أما الفكرة الثانية فتكمن في الاستثمار بالقطاع الزراعي الذي أعتُبر غير قابل للحياة.

ولفت معوض إلى أن هذا المشروع خلق أكثر من 10 آلاف وظيفة في مختلف المناطق اللبنانية، كما لعب دوراً أساسياً بتصدير منتجاتنا وليس شبابنا.

هاني

وشدد الوزير هاني على ان مشاركة لبنان في معرض Fruit Attraction  ليست خطوة رمزية أو حضورًا بروتوكوليًا، بل هو قرار استراتيجي ورسالة واضحة بأن لبنان عائد بقوّة إلى المنصات العالمية، وأن المنتجات الزراعية اللبنانية تستعيد مكانتها بين منتجات الدول، حيث تتلاقى الفرص وتُبنى الشراكات.

ولفت الى العمل على تعزيز الدبلوماسية الزراعية عبر تأسيس لجان زراعية مشتركة مع كل من مصر، العراق، الأردن، وسوريا، وقريبًا مع السعودية، لتكون منصات تعاون تقني وتجاري، تفتح الأسواق وتسهّل التبادل.

وسيضم الجناح اللبناني الوطني في المعرض جناحاً واسعاً ومتميزاً في القاعة 14 – الجناح  G12، بمشاركة 10  شركات لبنانية مصدّرة للمنتجات الزراعية الطازجة، على رأسها الأفوكادو، العنب، التفاح، والكرز إضافةً إلى أصناف أخرى من الفاكهة اللبنانية ذات الجودة العالية.
ويُعد معرض Fruit Attraction  واحداً من أهم المعارض العالمية المتخصصة بالفاكهة والخضار، حيث يجمع أكثر من 2,200 عارض من 145 دولة ويستقطب ما يفوق 120 ألف زائر مهني. وتشكل مشاركة لبنان فرصة استراتيجية لإبراز جودة الإنتاج الزراعي اللبناني والانفتاح على أسواق جديدة، بما يعزز الصادرات ويدعم المزارع اللبناني.

Learn More