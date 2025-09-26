رئيس الحكومة إستقبل وزراء ونوابًا في دارته في قريطم

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في دارته في قريطم نائب رئيس الحكومة طارق متري، والوزراء: غسان سلامة، شارل الحاج، وكمال شحادة، والنواب: مروان حمادة، سامي الجميل، ابراهيم منيمنة، مارك ضو، وليد البعريني، فراس حمدان، ميشال معوض، اديب عبد المسيح، وميشال الدويهي، كما استقبل رئيس تجمع العشائر العربية بدر عبيد.