الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...

أخبار لبنان
2025-09-26 | 08:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...

 أكد جواد نصر الله، نجل الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله، لرويترز ان تفجير إسرائيل أجهزة اتصالات لاسلكية (بيجر) كان يستخدمها أعضاء في الحزب بأنحاء لبنان فجرت غضب والده. وبعد أيام فقط من هذه الواقعة التي حدثت قبل عام اغتالت إسرائيل والده.

وعند ضريح نصر الله الواقع على أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت يستعد جواد، مع عائلته وأنصار الحزب، لإقامة مراسم الذكرى مستحضرا، بغصة وألم، آخر أيام عاشها والده.

وقال جواد لرويترز "باعتقادي الشخصي، لو فقد ولدا من أولاده مقابل أن يَسلم كل من أصيب (في تفجير البيجر) لكان أهون على قلبه".
وأضاف "كان زعلان غضبان عتبان، حتى كان في عتب كبير على البعض أنه كيف بيصير هيك يعني، هو يعتبر نفسه مؤتمنا على هذا الدم".
وكانت الإجراءات الأمنية مشددة حول نصر الله آنذاك. وكان جواد، شأنه شأن أكثر من مليون لبناني، قد نزح بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، ولم ير والده منذ ثلاثة أشهر.
وقال جواد إن حركة والده "كلها كانت صعبة وكانت محكومة بالظرف الأمني. يعني نستطيع أن نقول كل يوم بيومه. ما في شيء ثابت".
وكان آخر خطاب تلفزيوني ألقاه نصر الله في 19 أيلول. وبعد ثمانية أيام، أدت سلسلة من القنابل الإسرائيلية الخارقة للتحصينات على مجمع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى مقتل نصر الله، الذي قاد الجماعة الشيعية الدينية والسياسية والعسكرية القوية لأكثر من 30 عاما.
وقال جواد إن عائلة نصر الله تلقت نبأ الاغتيال عبر التلفزيون "من نشرة الأخبار مثلنا مثل كل الناس".

وإذ كان الخبر صادما للغاية فإن الأكثر قسوة كان اضطرار العائلة إلى كتمان الحزن. وتحدث جواد عن مشاعر أفراد الأسرة في تلك اللحظات قائلا "المحل (المكان) اللي كنا قاعدين فيه بمحل من المحلات حكم إنه كنا الموجودين ما يقدروا يطلعوا حزنهم وانفعالهم براحتهم، يعني كان البكاء صامتا، هادئا، الحزن هادئ، سكون وسكوت وظلام مطبق..."
وأضاف "نحن ما كنا قادرين نبكي.. ما قادر حدا من البيت لا يصرخ ولا يعبّر عن إحساسه".
وتابع"من لحظة الشهادة إلى الآن الفقد موجود، الاشتياق موجود، الحزن موجود، لكن لو على حساب قلبنا وعواطفنا، مسرورون له أنه ارتاح بعد عناء سنوات طويلة ونال مراده ومناه".
واشار جواد إلى أن آخر لقاء جمعه بوالده كان قبل ذلك بنحو ثلاثة أشهر متحدثا عن صعوبة حركة نصر الله خصوصا مع تدخل حزب الله لمساندة حماس بعد يوم من هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وفي ذلك الوقت، استهدفت الضربات الإسرائيلية شيعة نازحين على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود الجنوبية للبنان، مما أثار شبح حرب أهلية، مع نظر البلدات السنية أو المسيحية إلى الشيعة الفارين بشك وريبة.
وقال جواد "حسينا بلحظة الغربة متلنا متل الناس كلهم، غير وحشة الوقت اللي هو كان موحش على الكل حرب وقصف ووحشية وفوقها غربة".

واستبعد جواد نزع سلاح حزب الله وهو ما تطالب به الحكومة اللبنانية وخصوم الحزب. وقال "لا بأوهامك ولا بأحلامك... في أرض عم تحكم، في شعب، في تهديد، في واقع خلق في 1948 حدك".
وتابع "أنا أحكي معه. أحيانا أقول له دير بالك علينا (عينك علينا) وخليك حدنا".

أخبار لبنان

يستعيد

ذكريات

والده

الأخيرة

رحيله...

LBCI التالي
الجميل بعد لقاء سلام: لا رهان على الانقسامات فمعركتنا حصر السلاح والدولة يجب أن تضرب بيد من حديد
مرقص زار الرئيس بري منوّهاً بجهود لجنة الإدارة والعدل ورئيسها لاقرار مشروع قانون الإعلام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-08-21

مكتب نتنياهو: استعادة إسرائيلي كان محتجزًا في لبنان منذ عام بعد مفاوضات جرت في الشهرين الأخيرين

LBCI
أخبار دولية
2025-07-22

نجل بايدن: سبب أداء والدي الكارثي في المناظرة أمام ترامب كان منوما

LBCI
أخبار لبنان
12:24

"حزب الله" احيا في الروشة الذكرى الأولى لاستشهاد نصر الله وصفي الدين واضاء الصخرة بصورتيهما وبالعلم اللبناني

LBCI
اخبار البرامج
2025-09-07

تانيا قسيس وطوني عيسى يستعيدان ذكريات التكريم في الموريكس دور

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:11

توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد بلديات البترون وشركة "كوانتوم ديجيتال لاب" لدرس بناء معمل لمعالجة النفايات

LBCI
أخبار لبنان
11:04

متري: ما جرى أمس من مخالفة يدعونا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

LBCI
أخبار لبنان
10:45

الرئيس عون من نيويورك جدد مطالبته بدعم الجيش اللبنانيّ

LBCI
أمن وقضاء
09:17

اشتباكات عنيفة في بعلبك بين مطلوبين والجيش اللبنانيّ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:02

الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق

LBCI
أخبار لبنان
08:23

نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...

LBCI
منوعات
14:40

اعتدى على معلّمه ومزّق قميصه داخل المدرسة... هذا ما حدث مع طالب عربي!

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-20

أوسكار بياستري متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يتعرض لحادث بالتجارب التأهيلية لسباق أذربيجان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:55

تداعيات إضاءة صخرة الروشة تتفاعل... واجتماعٍ وزاري تشاوري في السرايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:39

مصلحة سكك الحديد أطلقت التطبيق المتطور للجداول الزمنية والمسارات للنقل المشترك

LBCI
أخبار دولية
03:00

ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
13:02

الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق

LBCI
اقتصاد
02:15

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
02:00

مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...

LBCI
خبر عاجل
14:13

المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف

LBCI
خبر عاجل
15:28

معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي

LBCI
أخبار لبنان
08:23

نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...

LBCI
اقتصاد
02:56

رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت

LBCI
خبر عاجل
06:06

منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More