الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
أخبار لبنان
2025-09-26 | 08:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
أكد جواد نصر الله، نجل الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله، لرويترز ان تفجير إسرائيل أجهزة اتصالات لاسلكية (بيجر) كان يستخدمها أعضاء في الحزب بأنحاء لبنان فجرت غضب والده. وبعد أيام فقط من هذه الواقعة التي حدثت قبل عام اغتالت إسرائيل والده.
وعند ضريح نصر الله الواقع على أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت يستعد جواد، مع عائلته وأنصار الحزب، لإقامة مراسم الذكرى مستحضرا، بغصة وألم، آخر أيام عاشها والده.
وقال جواد لرويترز "باعتقادي الشخصي، لو فقد ولدا من أولاده مقابل أن يَسلم كل من أصيب (في تفجير البيجر) لكان أهون على قلبه".
وأضاف "كان زعلان غضبان عتبان، حتى كان في عتب كبير على البعض أنه كيف بيصير هيك يعني، هو يعتبر نفسه مؤتمنا على هذا الدم".
وكانت الإجراءات الأمنية مشددة حول نصر الله آنذاك. وكان جواد، شأنه شأن أكثر من مليون لبناني، قد نزح بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، ولم ير والده منذ ثلاثة أشهر.
وقال جواد إن حركة والده "كلها كانت صعبة وكانت محكومة بالظرف الأمني. يعني نستطيع أن نقول كل يوم بيومه. ما في شيء ثابت".
وكان آخر خطاب تلفزيوني ألقاه نصر الله في 19 أيلول. وبعد ثمانية أيام، أدت سلسلة من القنابل الإسرائيلية الخارقة للتحصينات على مجمع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى مقتل نصر الله، الذي قاد الجماعة الشيعية الدينية والسياسية والعسكرية القوية لأكثر من 30 عاما.
وقال جواد إن عائلة نصر الله تلقت نبأ الاغتيال عبر التلفزيون "من نشرة الأخبار مثلنا مثل كل الناس".
وإذ كان الخبر صادما للغاية فإن الأكثر قسوة كان اضطرار العائلة إلى كتمان الحزن. وتحدث جواد عن مشاعر أفراد الأسرة في تلك اللحظات قائلا "المحل (المكان) اللي كنا قاعدين فيه بمحل من المحلات حكم إنه كنا الموجودين ما يقدروا يطلعوا حزنهم وانفعالهم براحتهم، يعني كان البكاء صامتا، هادئا، الحزن هادئ، سكون وسكوت وظلام مطبق..."
وأضاف "نحن ما كنا قادرين نبكي.. ما قادر حدا من البيت لا يصرخ ولا يعبّر عن إحساسه".
وتابع"من لحظة الشهادة إلى الآن الفقد موجود، الاشتياق موجود، الحزن موجود، لكن لو على حساب قلبنا وعواطفنا، مسرورون له أنه ارتاح بعد عناء سنوات طويلة ونال مراده ومناه".
واشار جواد إلى أن آخر لقاء جمعه بوالده كان قبل ذلك بنحو ثلاثة أشهر متحدثا عن صعوبة حركة نصر الله خصوصا مع تدخل حزب الله لمساندة حماس بعد يوم من هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وفي ذلك الوقت، استهدفت الضربات الإسرائيلية شيعة نازحين على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود الجنوبية للبنان، مما أثار شبح حرب أهلية، مع نظر البلدات السنية أو المسيحية إلى الشيعة الفارين بشك وريبة.
وقال جواد "حسينا بلحظة الغربة متلنا متل الناس كلهم، غير وحشة الوقت اللي هو كان موحش على الكل حرب وقصف ووحشية وفوقها غربة".
واستبعد جواد نزع سلاح حزب الله وهو ما تطالب به الحكومة اللبنانية وخصوم الحزب. وقال "لا بأوهامك ولا بأحلامك... في أرض عم تحكم، في شعب، في تهديد، في واقع خلق في 1948 حدك".
وتابع "أنا أحكي معه. أحيانا أقول له دير بالك علينا (عينك علينا) وخليك حدنا".
أخبار لبنان
يستعيد
ذكريات
والده
الأخيرة
رحيله...
التالي
الجميل بعد لقاء سلام: لا رهان على الانقسامات فمعركتنا حصر السلاح والدولة يجب أن تضرب بيد من حديد
مرقص زار الرئيس بري منوّهاً بجهود لجنة الإدارة والعدل ورئيسها لاقرار مشروع قانون الإعلام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-08-21
مكتب نتنياهو: استعادة إسرائيلي كان محتجزًا في لبنان منذ عام بعد مفاوضات جرت في الشهرين الأخيرين
آخر الأخبار
2025-08-21
مكتب نتنياهو: استعادة إسرائيلي كان محتجزًا في لبنان منذ عام بعد مفاوضات جرت في الشهرين الأخيرين
0
أخبار دولية
2025-07-22
نجل بايدن: سبب أداء والدي الكارثي في المناظرة أمام ترامب كان منوما
أخبار دولية
2025-07-22
نجل بايدن: سبب أداء والدي الكارثي في المناظرة أمام ترامب كان منوما
0
أخبار لبنان
12:24
"حزب الله" احيا في الروشة الذكرى الأولى لاستشهاد نصر الله وصفي الدين واضاء الصخرة بصورتيهما وبالعلم اللبناني
أخبار لبنان
12:24
"حزب الله" احيا في الروشة الذكرى الأولى لاستشهاد نصر الله وصفي الدين واضاء الصخرة بصورتيهما وبالعلم اللبناني
0
اخبار البرامج
2025-09-07
تانيا قسيس وطوني عيسى يستعيدان ذكريات التكريم في الموريكس دور
اخبار البرامج
2025-09-07
تانيا قسيس وطوني عيسى يستعيدان ذكريات التكريم في الموريكس دور
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:11
توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد بلديات البترون وشركة "كوانتوم ديجيتال لاب" لدرس بناء معمل لمعالجة النفايات
أخبار لبنان
11:11
توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد بلديات البترون وشركة "كوانتوم ديجيتال لاب" لدرس بناء معمل لمعالجة النفايات
0
أخبار لبنان
11:04
متري: ما جرى أمس من مخالفة يدعونا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة
أخبار لبنان
11:04
متري: ما جرى أمس من مخالفة يدعونا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة
0
أخبار لبنان
10:45
الرئيس عون من نيويورك جدد مطالبته بدعم الجيش اللبنانيّ
أخبار لبنان
10:45
الرئيس عون من نيويورك جدد مطالبته بدعم الجيش اللبنانيّ
0
أمن وقضاء
09:17
اشتباكات عنيفة في بعلبك بين مطلوبين والجيش اللبنانيّ
أمن وقضاء
09:17
اشتباكات عنيفة في بعلبك بين مطلوبين والجيش اللبنانيّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
0
أخبار لبنان
08:23
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
أخبار لبنان
08:23
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
0
منوعات
14:40
اعتدى على معلّمه ومزّق قميصه داخل المدرسة... هذا ما حدث مع طالب عربي!
منوعات
14:40
اعتدى على معلّمه ومزّق قميصه داخل المدرسة... هذا ما حدث مع طالب عربي!
0
آخر الأخبار
2025-09-20
أوسكار بياستري متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يتعرض لحادث بالتجارب التأهيلية لسباق أذربيجان
آخر الأخبار
2025-09-20
أوسكار بياستري متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يتعرض لحادث بالتجارب التأهيلية لسباق أذربيجان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:55
تداعيات إضاءة صخرة الروشة تتفاعل... واجتماعٍ وزاري تشاوري في السرايا
أخبار لبنان
07:55
تداعيات إضاءة صخرة الروشة تتفاعل... واجتماعٍ وزاري تشاوري في السرايا
0
تقارير نشرة الاخبار
06:39
مصلحة سكك الحديد أطلقت التطبيق المتطور للجداول الزمنية والمسارات للنقل المشترك
تقارير نشرة الاخبار
06:39
مصلحة سكك الحديد أطلقت التطبيق المتطور للجداول الزمنية والمسارات للنقل المشترك
0
أخبار دولية
03:00
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
أخبار دولية
03:00
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:06
أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:56
قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
2
اقتصاد
02:15
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:15
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
02:00
مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...
أخبار دولية
02:00
مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...
4
خبر عاجل
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
خبر عاجل
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
5
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
6
أخبار لبنان
08:23
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
أخبار لبنان
08:23
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
7
اقتصاد
02:56
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
اقتصاد
02:56
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
8
خبر عاجل
06:06
منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع
خبر عاجل
06:06
منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More