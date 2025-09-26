مرقص زار الرئيس بري منوّهاً بجهود لجنة الإدارة والعدل ورئيسها لاقرار مشروع قانون الإعلام

زار وزير الاعلام بول مرقص رئيس مجلس النواب نبيه بري منوّهًا بجهود لجنة الإدارة والعدل ورئيسها لإقرار مشروع قانون الإعلام.



و طالب "بدعم كامل من الكتل النيابية خلال جلسة يوم الإثنين المقبل، لإقرار حقوق جميع المتقاعدين في الإدارات العامة تباعا".