شركة OMT أطلقت حملة صفر رسوم للتشجيع على الدفع الرقمي

أعلنت شركة OMT في بيان، "إطلاق حملة تسويقية تُتيح لمستخدمي تطبيق OMT Pay سحب الأموال من محفظة OMT Pay الخاصّة بهم عبر أيّ مركز OMT من دون أي رسوم، في خطوة تهدف إلى التشجيع على الدفع الرقمي".





وأشارت أنه بات بالامكان، "من دون أي رسوم:



تعبئة محفظة OMT Pay عبر مراكز OMT أو عبر استلام تحاويل Western Union وIntra على التطبيق.

التحويل من محفظة OMT Pay إلى محفظة OMT Pay أخرى (Wallet-to-Wallet).

سحب الأموال من محفظة OMT Pay الخاصّة بكم عبر أيّ مركز OMT".

