الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رجي وقع في نيويورك بيانا مشتركا لإقامة علاقات ديبلوماسية مع مقدونيا الشمالية: لبنان قلق إزاء استهداف الأونروا
أخبار لبنان
2025-09-26 | 09:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رجي وقع في نيويورك بيانا مشتركا لإقامة علاقات ديبلوماسية مع مقدونيا الشمالية: لبنان قلق إزاء استهداف الأونروا
واصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي لقاءاته على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اجتمع مع نظرائه من مالطا، النمسا، أوكرانيا، كندا والإمارات العربية المتحدة، وتناول معهم العلاقات الثنائية وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالوضع في لبنان والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وشارك رجي في اجتماع رفيع المستوى بشأن المرأة والسلام والأمن، وفي الاجتماع الوزاري لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حيث ألقى كلمة عبر فيها عن "قلق لبنان العميق إزاء الحملة التي تستهدف الأونروا منذ أكثر من عامين والتي تهدف إلى تقويض حقوق ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة".
وأعرب رجي عن تضامنه مع الأونروا وفريق عملها، مؤكدا "مركزية دورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين"، داعيا إلى توفير الدعم المالي المستدام لضمان استمرار عملها.
وفي جدول لقاءاته، عقد الوزير رجي اجتماع عمل مع وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السفير توم فليتشر، وتم البحث في موضوع مساعدات الإغاثة والطوارئ التي تقدمها الوكالة للنازحين السوريين في لبنان، وإمكانية تقديمها في سوريا لتسهيل عملية عودتهم.
من جهة ثانية، وقع الوزير رجي مع وزير خارجية مقدونيا الشمالية تيمشو وسونسكي، على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مقدونيا الشمالية.
أخبار لبنان
نيويورك
بيانا
مشتركا
لإقامة
علاقات
ديبلوماسية
مقدونيا
الشمالية:
لبنان
استهداف
الأونروا
التالي
مصادر لـ"الأنباء الإلكترونية": تصرف الحزب سينعكس سلبًا على سمعة الدولة وثقة المجتمع الدولي بها
إيهاب مطر: الدولة... ثم الدولة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-08-11
ستارمر قلق إزاء الاستهداف المتكرر للصحافيين
أخبار دولية
2025-08-11
ستارمر قلق إزاء الاستهداف المتكرر للصحافيين
0
أخبار دولية
2025-08-01
الشيباني: دمشق تسعى لإقامة توازن في علاقاتها مع الدول كافة
أخبار دولية
2025-08-01
الشيباني: دمشق تسعى لإقامة توازن في علاقاتها مع الدول كافة
0
أخبار لبنان
2025-07-22
رجي: لبنان لن يتخلى عن حضنه العربي والعلاقة مع البحرين تبقى متجذرة
أخبار لبنان
2025-07-22
رجي: لبنان لن يتخلى عن حضنه العربي والعلاقة مع البحرين تبقى متجذرة
0
أخبار لبنان
2025-08-29
رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة وطاقمها الديبلوماسي
أخبار لبنان
2025-08-29
رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة وطاقمها الديبلوماسي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:04
متري: ما جرى أمس من مخالفة يدعونا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة
أخبار لبنان
11:04
متري: ما جرى أمس من مخالفة يدعونا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة
0
أخبار لبنان
10:45
الرئيس عون من نيويورك جدد مطالبته بدعم الجيش اللبنانيّ
أخبار لبنان
10:45
الرئيس عون من نيويورك جدد مطالبته بدعم الجيش اللبنانيّ
0
أمن وقضاء
09:17
اشتباكات عنيفة في بعلبك بين مطلوبين والجيش اللبنانيّ
أمن وقضاء
09:17
اشتباكات عنيفة في بعلبك بين مطلوبين والجيش اللبنانيّ
0
أخبار لبنان
09:07
شركة OMT أطلقت حملة صفر رسوم للتشجيع على الدفع الرقمي
أخبار لبنان
09:07
شركة OMT أطلقت حملة صفر رسوم للتشجيع على الدفع الرقمي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
0
أخبار لبنان
08:23
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
أخبار لبنان
08:23
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
0
منوعات
14:40
اعتدى على معلّمه ومزّق قميصه داخل المدرسة... هذا ما حدث مع طالب عربي!
منوعات
14:40
اعتدى على معلّمه ومزّق قميصه داخل المدرسة... هذا ما حدث مع طالب عربي!
0
آخر الأخبار
2025-09-20
أوسكار بياستري متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يتعرض لحادث بالتجارب التأهيلية لسباق أذربيجان
آخر الأخبار
2025-09-20
أوسكار بياستري متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يتعرض لحادث بالتجارب التأهيلية لسباق أذربيجان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:55
تداعيات إضاءة صخرة الروشة تتفاعل... واجتماعٍ وزاري تشاوري في السرايا
أخبار لبنان
07:55
تداعيات إضاءة صخرة الروشة تتفاعل... واجتماعٍ وزاري تشاوري في السرايا
0
تقارير نشرة الاخبار
06:39
مصلحة سكك الحديد أطلقت التطبيق المتطور للجداول الزمنية والمسارات للنقل المشترك
تقارير نشرة الاخبار
06:39
مصلحة سكك الحديد أطلقت التطبيق المتطور للجداول الزمنية والمسارات للنقل المشترك
0
أخبار دولية
03:00
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
أخبار دولية
03:00
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:06
أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:56
قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
2
اقتصاد
02:15
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:15
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
02:00
مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...
أخبار دولية
02:00
مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...
4
خبر عاجل
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
خبر عاجل
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
5
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
6
أخبار لبنان
08:23
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
أخبار لبنان
08:23
نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...
7
اقتصاد
02:56
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
اقتصاد
02:56
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
8
خبر عاجل
06:06
منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع
خبر عاجل
06:06
منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More