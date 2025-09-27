حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية

نفى عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة نفيًا قاطعًا ان يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى السيد حسن نصرالله باي كلمة نابية.



وأوضح أن اشارته للجنازة الحامية كان يقصد منها حصرًا الازمة التي اثيرت حكوميًا واداريًا حول إضاءة الروشة وما نتج عنها من تشنجات.



وقال: "كل الاحترام لكل شهداء لبنان، وشهداء المقاومة، وللسيد حسن نصرالله ورفاقه".