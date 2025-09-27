الأخبار
حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية
أخبار لبنان
2025-09-27 | 02:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية
نفى عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة نفيًا قاطعًا ان يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى السيد حسن نصرالله باي كلمة نابية.
وأوضح أن اشارته للجنازة الحامية كان يقصد منها حصرًا الازمة التي اثيرت حكوميًا واداريًا حول إضاءة الروشة وما نتج عنها من تشنجات.
وقال: "كل الاحترام لكل شهداء لبنان، وشهداء المقاومة، وللسيد حسن نصرالله ورفاقه".
أخبار لبنان
فعالية
الروشة
نصرالله
نابية
التالي
وصول لاريجاني إلى المطار للمشاركة في مراسم ذكرى الشهيدين نصرالله وصفي الدين
الهدف من إختيار منطقة الروشة الإنقلاب على قرار الحكومة وضرب هيبة الدولة (الأنباء الإلكترونية)
السابق
