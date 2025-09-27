وصول لاريجاني إلى المطار للمشاركة في مراسم ذكرى الشهيدين نصرالله وصفي الدين

وصل أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي لاريجاني إلى مبنى الطيران المدني العام في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت للمشاركة في إحياء مراسم الذكرى السنوية الأولى لإستشهاد أميني عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين ورفاقهما ولقاء كبار المسؤولين اللبنانين.ويستقبله في المطار ممثل وزارة الخارجية القنصل رودريغ خوري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني، وفد من "أمل" ممثلًا رئيس مجلس النواب نبيه بري ضم عضو هيئة الرئاسة خليل حمدان والدكتور طلال حاطوم عضو المكتب السياسي في الحركة مسؤول العلاقات الخارجية علي حايك، وفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" ضم النائبان أمين شري وإبراهيم الموسوي، أحمد عبد الهادي ممثلًا "حماس" في لبنان، وفد من حركة الجهاد الاسلامي ضم محفوظ منور ووفد من السفارة الايرانية في لبنان.