الجميل إلتقى عبد المسيح...

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل النائب أديب عبد المسيح من بيت الكتائب المركزي حيث جرى عرض لأبرز التطورات الداخلية.



وبعد اللقاء، أشار عبد المسيح إلى أنه "بعد زيارتي لرئيس الحكومة نواف سلام لدعمه واستنكار ما حصل أمس في بيروت، كان لا بد من التباحث مع حليفي الاول رئيس حزب الكتائب في الصيفي حول الخطوات المقبلة مع القوى السيادية الاساسية لدعم فكرة وجود دولة قوية وتعزيز منطق المؤسسات ليغلب على منطق الدويلة والميليشيات".



وقال: "من ناحية أخرى، شكرت الجميل على دعم حزب الكتائب خصوصًا في المرحلة الاخيرة خلال رحلتي الى الولايات المتحدة الاميركية وتمنيت أن يبقى الحزب متألقًا في بلاد الانتشار ويكون السند الاساسي للبنان لدعم وجود وقيام الدولة تشبه الدول التي يقيم فيها المنتشرون".