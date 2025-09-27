أمن الدولة يضبط ثلاث قذائف مدفعية في برج حمود

ضبطت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية ثلاث قذائف مدفعية عيار ١٢٠ ملم، في منطقة حنكش – برج حمود، وفق ما أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة.

وأوضحت أنّه تبيّن أنها غير معدّة للتفجير، وإحداها تحمل كتابات باللغة العبرية.

وأكّدت المديرية تسليمها إلى الجهات المختصة في الجيش اللبنانيّ، التي عملت على نقلها من مكانها.