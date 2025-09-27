"حزب الله" يحيي ذكرى نصرالله وصفي الدين في حارة صيدا

أحيا الفرع الثقافيّ لـ"حزب الله" في قطاع صيدا، نشاط "ليلة مع السيد" في باحة مجمع سيد الشهداء في حارة صيدا، تخليدًا لذكرى الأمينين العامين للحزب، السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.



وحضر النشاط فعاليات وشخصيات وحشد من الأهالي، وتضمن فقرات متنوعة.