جنبلاط التقى رئيس الأركان وعرض مع وفود أهلية وبلدية قضايا خدماتية عامة

بحث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في قصر المختارة مع رئيس الأركان اللواء الركن حسان عودة بقضايا متصلة بمهام الجيش.

كما التقى ضمن استقبالات السبت الأسبوعية وفودًا من مناطق عدة، عرضت له قضاياها واحتياجاتها على المستويات الانمائية والاجتماعية والحياتية والخدماتية العامة.



ومن ابرز الوفود التي التقاها النائب جنبلاط: وفد من بلدة برقايل (عكار)، وفد أهلي من بلدة أكروم (عكار)، وفد من آل صايغ في بلدة شارون، ووفد من مشايخ بلدة عين جرفا (حاصبيا).

كذلك التقى وفدًا كبيرًا ضم المجلسين البلدي والاختياري في بلدة كترمايا (اقليم الخروب)، ووفدًا من بلدة شارون، وفدًا بلديًا واختياريًا مشتركًا من قرى الكنيسة، دير كوشة وبشتفين، وشكروا النائب جنبلاط على اهتمامه بالقضايا الانمائية في القرى الثلاثة، وانجاز أعمالًا ملحّة ومنها الطرقات.

كما التقا وفدًا أهليًا من لجنة الوقف الدرزي في بلدة بمهريه (عاليه) بخصوص دار البلدة العام، ووفدًا من بلدة عماطور الشوف ضم المجلسين البلدي والاختياري.

ومن زوّار قصر المختارة وفد من آل عون في جديدة الفاكهة (بعلبك)، وفد من المجلس البلدي في عبيه - عين درافيل، وفد اهلي من بلدة كفرنبرخ الشوف، وفد من بلدة عين وزين، وفد اهلي من بلدة مزرعة الشوف.

واستمع جنبلاط إلى الواقع العام لمعهد بتلون الفني من خلال الهيئتين الادارية والتعليمية، قُبيل انطلاق العام الدراسي، مطالب لجنة المكننة في المدارس الرسمية بخصوص مشروع القانون الوظيفي المتعلق بالعاملين في هذا المجال، ورعاية ودعم انشطة نادي داريا (اقليم الخروب) من ادارة النادي برئاسة اسامة سرحال.

وتلقى جنبلاط سلسلة من المراجعات من رؤساء اتحادات وبلديات بخصوص متابعة مشاريع القرى، بحضور النواب، بلال عبدالله، هادي ابو الحسن وفيصل الصايغ، وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.