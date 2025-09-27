النائب جنبلاط رعى افتتاح اقسام جديدة في مركز رعاية المسنّين لمستشفى عين وزين: ملتزمون الحفاظ على المؤسسة

رعى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط افتتاح أقسام جديدة لزيادة القدرة الاستيعابية لمركز رعاية المسنين في المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية في عين وزين. وذلك "في اطار الخطوات المتواصلة التي تتخذها المؤسسة وتعكس التزامها العميق تجاه كبار السن، وتقديم الخدمات الرعائية والصحيّة والاجتماعية المتكاملة لهم" .



وأخيرا تحدث صاحب الرعاية النائب جنبلاط، حيث أثنى في كلمته على عمل المؤسسة الصحية في عين وزين، معتبراً "أنّها خير دليل على أهمية العمل الإنساني والاجتماعي والصحي".



وأضاف: "إن كل ما تقوم به المؤسسة يُعطي مثالاً على أهمية توفير الخدمات الطبية والصحية للناس، وتوفير الرعاية للمسنين".



وتابع: "صحيح أنَّه في مرحلة جائحة كورونا، اضطرّت المؤسسة، كأكثرية المؤسسات في البلد، أنّ تتوقف عن استقبال المسنين، حمايةً لهم أولاً، وثانياً للحفاظ على سلامة الجميع. ولكن اليوم، وبناءً على طلب المواطنين، فإن إعادة فتح أبواب الرعاية أمام كبار السن تأتي تلبية للحاجة الاجتماعية".



وشدد على أن الأهم أن هناك اليوم زيادة في القدرات الاستيعابية، وبرامج نوعية جديدة.



وفي ختام كلمته، قال جنبلاط: "رسالتي اليوم أن نحافظ على هذه المؤسسة وعلى دورها، وأن نساعد على توفير المزيد من التطوير".



وإلى الكادر الطبي والاداري وجميع العاملين ،قال جنبلاط: "معكم نلتزم بأن يبقى هذا الصرح صحياً، واجتماعياً، وأكاديمياً متقدماً، ومكاناً للرعاية والإنسان".



ختاما، جال النائب جنبلاط والحضور في الأقسام الجديدة، واطّلعوا على تجهيزاتها الحديثة وخدماتها المتطورة، التي تلبي أعلى المعايير الطبية والاجتماعية.