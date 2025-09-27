باسيل: صخرة الروشة لكل لبنان وسنبقى نلاحق سلامة ليكون داخل القضبان

تعليقًا على قضية اضائة صخرة الروشة، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة القاها في خلال زيارته بلدة جاج في قضاء جبيل: "لم "ينهزّوا" الا على صخرة الروشة، البلد لم يعد ينقصه المشاكل والقيام "بالبطولات الوهمية"، مضيفاً: "أولا هذه الصخرة هي لكل لبنان فإما تمنعوا الكل أن يستعملوها ويضعوا الصور عليها او تسمحون للجميع.



وأضاف باسيل: "لا نريد سلاحاً مع حزب الله، لكننا لا نريد أن تدوسنا إسرائيل أو تدخل علينا سوريا مرة أخرى".

وتوجه الى حاكم مصرف لبنان السابق رباض سلامة قائلا: "حيث كنت في "أوتيل بحنس" كان أفضل لك، فأنت معرض في الخارج لأن الله وحده يعرف عما تتستر عليهم أو ماذا يعرفون عنك، ونحن سنبقى نلاحقك لان مكانك داخل القضبان، وسنبقى نطالب باخراج رولان خوري، لان مكانه خارج القضبان".



واضاف: "ادرك ان العديد من الناس يقولون إن الفساد أقوى منا ويجب التسليم بذلك، ونحن في التيار نقول إننا لا نسلم لأحد ولا نخضع لأحد ولا يبنى وطن على سرقة ودائع الناس، وحتماً كل الضغط الذي نضعه سيعيد أموال المودعين اذا لم تكن كلها فجزء منها سيتم استعادته، لأن هناك قسماً من الاموال تحول الى الخارج، ولكن القسم الاخر لا يزال موجوداً".



وتابع: "في مصرف لبنان، هناك اكثر من 11 مليار دولار، فلماذا لا يبدأ تسديد الاموال للناس بالتدرج من صغار المودعين الى كبارهم؟ هذه الاموال اذا صرفت على بنى تحتية يُحرك الاقتصاد".

ولفت باسيل الى أن كل ما يحصل يمكن ان يشكل فرصة"، مشيرا الى وجوب فصل المشاكل الكبرى عن هموم الناس اليومية".