باسيل: صخرة الروشة لكل لبنان وسنبقى نلاحق سلامة ليكون داخل القضبان
أخبار لبنان
2025-09-27 | 12:37
باسيل: صخرة الروشة لكل لبنان وسنبقى نلاحق سلامة ليكون داخل القضبان
باسيل: صخرة الروشة لكل لبنان وسنبقى نلاحق سلامة ليكون داخل القضبان
تعليقًا على قضية اضائة صخرة الروشة، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة القاها في خلال زيارته بلدة جاج في قضاء جبيل: "لم "ينهزّوا" الا على صخرة الروشة، البلد لم يعد ينقصه المشاكل والقيام "بالبطولات الوهمية"، مضيفاً: "أولا هذه الصخرة هي لكل لبنان فإما تمنعوا الكل أن يستعملوها ويضعوا الصور عليها او تسمحون للجميع.
وأضاف باسيل: "لا نريد سلاحاً مع حزب الله، لكننا لا نريد أن تدوسنا إسرائيل أو تدخل علينا سوريا مرة أخرى".
وتوجه الى حاكم مصرف لبنان السابق رباض سلامة قائلا: "حيث كنت في "أوتيل بحنس" كان أفضل لك، فأنت معرض في الخارج لأن الله وحده يعرف عما تتستر عليهم أو ماذا يعرفون عنك، ونحن سنبقى نلاحقك لان مكانك داخل القضبان، وسنبقى نطالب باخراج رولان خوري، لان مكانه خارج القضبان".
واضاف: "ادرك ان العديد من الناس يقولون إن الفساد أقوى منا ويجب التسليم بذلك، ونحن في التيار نقول إننا لا نسلم لأحد ولا نخضع لأحد ولا يبنى وطن على سرقة ودائع الناس، وحتماً كل الضغط الذي نضعه سيعيد أموال المودعين اذا لم تكن كلها فجزء منها سيتم استعادته، لأن هناك قسماً من الاموال تحول الى الخارج، ولكن القسم الاخر لا يزال موجوداً".
وتابع: "في مصرف لبنان، هناك اكثر من 11 مليار دولار، فلماذا لا يبدأ تسديد الاموال للناس بالتدرج من صغار المودعين الى كبارهم؟ هذه الاموال اذا صرفت على بنى تحتية يُحرك الاقتصاد".
ولفت باسيل الى أن كل ما يحصل يمكن ان يشكل فرصة"، مشيرا الى وجوب فصل المشاكل الكبرى عن هموم الناس اليومية".
أخبار لبنان
الروشة
لبنان
وسنبقى
نلاحق
سلامة
ليكون
القضبان
التالي
حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية
الهدف من إختيار منطقة الروشة الإنقلاب على قرار الحكومة وضرب هيبة الدولة (الأنباء الإلكترونية)
السابق
مقالات ذات صلة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إضاءة صخرة الروشة نحو معالجة قضائية - قانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إضاءة صخرة الروشة نحو معالجة قضائية - قانونية
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-26
صخرة الروشة تُشعل جدلاً حكومياً… والقرار بيد القضاء
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-26
صخرة الروشة تُشعل جدلاً حكومياً… والقرار بيد القضاء
خبر عاجل
2025-09-25
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
خبر عاجل
2025-09-25
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
صحف اليوم
2025-09-25
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
2025-09-25
مخرج قضى بتراجع حزب الله عن قراره إضاءة صخرة الروشة (الأنباء الإلكترونية)
اخترنا لكم
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية
تقارير نشرة الاخبار
13:43
٢٧ و٤٣ رقمان يختصران المعركة الأميركية - السعودية المقبلة مع الحزب والحركة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
٢٧ و٤٣ رقمان يختصران المعركة الأميركية - السعودية المقبلة مع الحزب والحركة
زوارنا يقرأون الآن
أخبار لبنان
2025-08-13
وصول لاريجاني إلى مطار بيروت
أخبار لبنان
2025-08-13
وصول لاريجاني إلى مطار بيروت
خبر عاجل
05:53
لاريجاني من عين التينة: أشيد بمبادرة الشيخ نعيم قاسم والسعودية دولة صديقة لنا وهناك مشاورات بيننا واليوم هو يوم التعاون إذ إننا في مواجهة عدو واحد وموقف قاسم صائب تمامًا
خبر عاجل
05:53
لاريجاني من عين التينة: أشيد بمبادرة الشيخ نعيم قاسم والسعودية دولة صديقة لنا وهناك مشاورات بيننا واليوم هو يوم التعاون إذ إننا في مواجهة عدو واحد وموقف قاسم صائب تمامًا
منوعات
2025-09-26
الملكة رانيا تعايد ابنتيها ممازحةً في عيد ميلادهما: "حفيداتي ينافسونكم بالغلاوة" (صورة)
منوعات
2025-09-26
الملكة رانيا تعايد ابنتيها ممازحةً في عيد ميلادهما: "حفيداتي ينافسونكم بالغلاوة" (صورة)
آخر الأخبار
11:11
الشيخ نعيم قاسم: إذا وقف الشعب الفلسطينيّ وحده من دون إمكانات واستطاع أن يوقف مشروع إسرائيل فكيف إذا تكاتفنا لذلك تعالوا كأنظمة وشعوب ومقاومة نتكاتف
آخر الأخبار
11:11
الشيخ نعيم قاسم: إذا وقف الشعب الفلسطينيّ وحده من دون إمكانات واستطاع أن يوقف مشروع إسرائيل فكيف إذا تكاتفنا لذلك تعالوا كأنظمة وشعوب ومقاومة نتكاتف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية
تقارير نشرة الاخبار
13:43
٢٧ و٤٣ رقمان يختصران المعركة الأميركية - السعودية المقبلة مع الحزب والحركة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
٢٧ و٤٣ رقمان يختصران المعركة الأميركية - السعودية المقبلة مع الحزب والحركة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إضاءة صخرة الروشة نحو معالجة قضائية - قانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إضاءة صخرة الروشة نحو معالجة قضائية - قانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مرة أخرى.. مسؤول ايرانيّ في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مرة أخرى.. مسؤول ايرانيّ في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الذكرى الاولى لاستشهاد السيدين أحياها عشرات الالاف في الضاحية بحضور شعبيّ وسياسيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الذكرى الاولى لاستشهاد السيدين أحياها عشرات الالاف في الضاحية بحضور شعبيّ وسياسيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الموساد في قلب الضاحية والسيد في قلب أهلها
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الموساد في قلب الضاحية والسيد في قلب أهلها
تقارير نشرة الاخبار
13:27
المفاوضات الأمنية بين سوريا وإسرائيل تتعثر.. وواشنطن تبحث عن مخرج
تقارير نشرة الاخبار
13:27
المفاوضات الأمنية بين سوريا وإسرائيل تتعثر.. وواشنطن تبحث عن مخرج
تقارير نشرة الاخبار
03:16
بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:16
بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI
فنّ
15:00
في أجواء رومانسية بإيطاليا... دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون (صور)
فنّ
15:00
في أجواء رومانسية بإيطاليا... دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون (صور)
أخبار لبنان
02:47
حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية
أخبار لبنان
02:47
حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية
اسرار
23:55
أسرار الصحف 27-09-2025
اسرار
23:55
أسرار الصحف 27-09-2025
أخبار لبنان
08:12
الرئيس عون في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد السيدين نصرالله وصفي الدين: الوفاء للتضحيات لا يكون إلا بوحدة الموقف
أخبار لبنان
08:12
الرئيس عون في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد السيدين نصرالله وصفي الدين: الوفاء للتضحيات لا يكون إلا بوحدة الموقف
خبر عاجل
05:53
لاريجاني من عين التينة: أشيد بمبادرة الشيخ نعيم قاسم والسعودية دولة صديقة لنا وهناك مشاورات بيننا واليوم هو يوم التعاون إذ إننا في مواجهة عدو واحد وموقف قاسم صائب تمامًا
خبر عاجل
05:53
لاريجاني من عين التينة: أشيد بمبادرة الشيخ نعيم قاسم والسعودية دولة صديقة لنا وهناك مشاورات بيننا واليوم هو يوم التعاون إذ إننا في مواجهة عدو واحد وموقف قاسم صائب تمامًا
آخر الأخبار
03:17
مروان حمادة للـ LBCI: كل ما كنت أقصده عندما قلت ”الجنازة الحامية“ هو ما يجري على الصعيد الاطاري والحكومي ومن ازمات في لبنان
آخر الأخبار
03:17
مروان حمادة للـ LBCI: كل ما كنت أقصده عندما قلت ”الجنازة الحامية“ هو ما يجري على الصعيد الاطاري والحكومي ومن ازمات في لبنان
خبر عاجل
15:34
مبعوث بريطانيا لدى الأمم المتحدة: عقوبات المنظمة الدولية سيعاد فرضها على إيران مطلع الأسبوع
خبر عاجل
15:34
مبعوث بريطانيا لدى الأمم المتحدة: عقوبات المنظمة الدولية سيعاد فرضها على إيران مطلع الأسبوع
Learn More