براك: اذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله

شدد المبعوث الاميركي توم براك على أنه اذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية.



وقال براك في حديث لـ"الجزيرة"، إن الولايات المتحدة ليست ضامنا في اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.



ولفت الى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه لبنان يتضمن شروطا لم تتحقق حتى الآن، لافتا الى دعم أي خطوة يتخذها اللبنانيون في سبيل استقلالية القرار.



وأشار الى أن لبنان يقول إن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاق وإسرائيل تقول نفس الشيء والمشكلة أنهما لا يتحاوران.