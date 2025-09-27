الراعي: لبنان ينتظر من شبابه أن يقولوا لا للفساد ولا للاستسلام ولا للأنانية ونعم للمشاركة

أكد البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن لبنان اليوم ينتظر من شبابه أن يقولوا: لا للفساد، نعم للنزاهة. لا للاستسلام، نعم للإبداع، لا للأنانية، نعم للمشاركة تذكروا من دونكم لا مستقبل للبنان.



وأشار الراعي في خلال قداس شبيبة الأخويات في باحة المقر البطريركي الصيفي في الديمان الى أنه إذا "كان الكبار قد تعبوا أو فشلوا، فأنتم القادرون أن تبدأوا من جديد. فيكم تكمن الطاقة التي تحدد الدولة والمجتمع. فكونوا صوتا للحق، نورا للعدالة، وملحا للأرض".



وقال: "فلنصل، أيها الإخوة والأخوات، من أجل كل شاب وصبية في لبنان، لكي يكتشفوا دعوتهم، ويتجرأوا على اتباع المسيح. نصلي من أجل شبابنا الذين يواجهون البطالة والصعوبات، لكي يثبتوا في الرجاء ويظلوا أقوياء نصلي لكي يبقى شبابنا في أرضهم، ويجدوا هنا فرصا للعمل. والمستقبل الكريم. نصلي من أجل أن يرافق الله كل شاب وفتاة، ليختاروا الطريق الصحيح، في الجامعة، في المهنة في العائلة، وفي المجتمع".