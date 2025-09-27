وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الحكومة اللبنانية في بسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة.



وأكد بن فرحان وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان ودعم جهود حكومته في تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة.



وقال: "نقدر جهود الحكومة اللبنانية في بسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها".