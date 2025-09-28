الأخبار
إقامة سباق الجيش تحت عنوان "مع بعض منوصل"... العماد رودولف هيكل: اللبنانيون والجيش دائماً معاً
أخبار لبنان
2025-09-28 | 05:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إقامة سباق الجيش تحت عنوان "مع بعض منوصل"... العماد رودولف هيكل: اللبنانيون والجيش دائماً معاً
برعاية قائد الجيش العماد رودولف هيكل وحضوره مع عقيلته، أُقيم صباح اليوم في مدينة بيروت سباق الجيش لمسافة ١٠ كلم تحت عنوان "مع بعض منوصل".
كما حضر السباق رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة، ورئيسة جمعية ماراثون بيروت مي الخليل.
وقال العماد هيكل لدى إطلاق السباق: "اللبنانيون والجيش دائماً معاً، ولولا محبة المواطنين للمؤسسة العسكرية، لَمَا نجح أداؤها على كل الصعد، وهذا هو المقصود بشعار "مع بعض منوصل"".
وشارك في السباق عناصر من الجيش والأجهزة الأمنية وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، وعداؤون من مختلف الأندية والجمعيات الرياضية ضمن الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، وتلامذة من الجامعات والمدارس، بإشراف المركز العالي للرياضة العسكرية.
وفي نهاية السباق، قدّم قائد الجيش الجوائز إلى الفائزين، وهنّأ جميع المشاركين.
أخبار لبنان
رودولف هيكل
سباق
الجيش
التالي
نعيم قاسم استقبل لاريجاني: حزب الله منفتح على الجميع ومستعد لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه العدو الإسرائيلي
قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها
السابق
