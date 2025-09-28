إقامة سباق الجيش تحت عنوان "مع بعض منوصل"... العماد رودولف هيكل: اللبنانيون والجيش دائماً معاً

برعاية قائد الجيش العماد رودولف هيكل وحضوره مع عقيلته، أُقيم صباح اليوم في مدينة بيروت سباق الجيش لمسافة ١٠ كلم تحت عنوان "مع بعض منوصل".

كما حضر السباق رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة، ورئيسة جمعية ماراثون بيروت مي الخليل.



وقال العماد هيكل لدى إطلاق السباق: "اللبنانيون والجيش دائماً معاً، ولولا محبة المواطنين للمؤسسة العسكرية، لَمَا نجح أداؤها على كل الصعد، وهذا هو المقصود بشعار "مع بعض منوصل"".