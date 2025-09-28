الأخبار
حسن فضل الله: هيبة الدولة تتحقق بحماية السيادة وليس مصادمة الشعب

2025-09-28 | 06:25
حسن فضل الله: هيبة الدولة تتحقق بحماية السيادة وليس مصادمة الشعب
2min
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أن حزب الله حريص على الاستقرار والسلم الأهلي والعيش الواحد، معتبرا أن هناك من يصر على زج البلد في مشكلات يومية من خلال ممارسة التحريض والتضليل واستفزاز الناس واستثارة المشاعر.

وقال فضل الله: "لبنان بلد للحريات ولن تستطيع أي سلطة تغيير هذه الميزة أو الانقلاب عليها وهذا الشعب المضحي عصي على الانكسار، وعلى من يكون في السلطة أن يدرك أن التعاطي مع الشعب خارج اطار الدستور والقانون وفهم صيغة لبنان الفريدة يترك انعكاساته السلبية على السلطة نفسها فالشعب يبقى والسلطة تتبدل".

وأضاف: "يسجّل لأهلنا أهل المقاومة والكرامة والعنفوان، أرقى درجات الانضباط والتحمل والوعي والحكمة والشجاعة، وفي الوقت نفسه المطلوب من المسؤولين في مواقعهم الرسمية التحلي بالوعي والحكمة والفهم للدستور وللقوانين وللتوازنات الداخلية، ولأحاسيس ومشاعر الناس، لأن الدولة لا تدار بالانفعالات الشخصية والتصادم مع الشعب".

وسأل: "هل يعقل في بلد مثل لبنان يقدم جيشه التضحيات، يأتي من في المواقع الرسمية ليتهم الجيش ويحرض عليه وعلى القوى الأمنية لأن الجيش لم يصادم الناس؟ ألم يتعلم البعض من تجارب الماضي؟ وهل هناك من يريد أن يدخل البلد في مشكلات وفتن وفوضى، وهل هذا لمصلحة الدولة والجيش؟".

وشدد على أن هيبة الدولة تسقط أمام الاستباحة الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وعلى أن هيبة الدولة يُحافظ عليها عندما يُمنع العدو من قتل الأطفال والنساء والرجال في لبنان، وعندما تتمكن الدولة من تحرير أرضها، ولا تُنتقص هيبة الدولة عندما يُعبر الناس عن مشاعرهم وأحاسيسهم بطريقة راقية وحضارية.

