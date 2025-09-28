الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المفتي قبلان: السلطة السياسية في هذا البلد مشلولة ومعدومة وغير موجودة
أخبار لبنان
2025-09-28 | 07:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المفتي قبلان: السلطة السياسية في هذا البلد مشلولة ومعدومة وغير موجودة
حذّر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان من لعبة الخرائط في البلد وعلى مساحة الإقليم، لافتا الى أنها خطيرة للغاية.
وقال قبلان بمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيل العلامة السيد عباس الموسوي الذي أقيم في بلدة النبي شيت: "موقفنا هنا ينبع من إيماننا بحماية بلدنا لبنان ومنع صهينته أو تسليم مفاتيحه السيادية، وأعيننا هنا على ضمان المصالح الوطنية والشراكة الإسلامية والمسيحية، والصيغة الميثاقية التأسيسية وإلا ضاع لبنان، وبين هذا وذاك لا بدّ من تأكيد قدرة هذا البلد على الدفاع السيادي وسط منطقة تغلي بالخيانة والغدر والصفقات، بل الحذر التراكمي ضرورة سيادية لا بدّ منها، لأن السلطة السياسية في هذا البلد مشلولة ومعدومة وغير موجودة، ولا يهمّها ما يجري في الجنوب والبقاع وتخوم بيروت".
وتوجّه للسلطة السياسية: "قطبان كبيران قادا مشروع هزيمة إسرائيل وتحرير لبنان وتسليم الدولة بكراسيها ومؤسساتها لمن يحكم وهما حركة أمل وحزب الله، والرئيس نبيه بري وسماحة السيد حسن في هذا المجال رأس السيادة والتحرير والمقاومة وأكبر ضمانات بقاء لبنان، ولا سياسات خارجية دون هذه الحقيقة، ولا سيادة بلا مقاومة، ولا شرعية فوق شرعية السلاح الذي حرّر وما زال يحمي، ويمنع مشاريع ابتلاع لبنان، ولا قرار وطني ولا سياسات وطنية دون واقع أنّ: إسرائيل عدو لبنان، والمبدأ السيادي يعلمنا ويقول: العقيدة الوطنية تبدأ بالتحرير لا الاحتلال، وبالثبات لا الانهزام، والصمود لا الاستسلام، وبعداوة إسرائيل لا التطبيع معها، والمقاومة والجيش ضمانة وطنية ليس فوقها ضمانة وطنية لأصل الميثاق التكويني للمشروع الجامع لعقيدة هذا البلد".
أخبار لبنان
قبلان:
السلطة
السياسية
البلد
مشلولة
ومعدومة
موجودة
الراعي من كوكبا: نصلي لانسحاب إسرائيل لكي يعود الناس إلى بيوتهم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-30
المفتي قبلان: البلد في لحظة خطرة وأي تصعيد حكومي يهدد الميثاق ويضع لبنان في قلب المجهول
أخبار لبنان
2025-07-30
المفتي قبلان: البلد في لحظة خطرة وأي تصعيد حكومي يهدد الميثاق ويضع لبنان في قلب المجهول
0
أخبار لبنان
2025-08-08
المفتي قبلان: حكومة التخلي والسقوط الوطني تتنازل بشكل كامل عن سيادتنا وبلدنا
أخبار لبنان
2025-08-08
المفتي قبلان: حكومة التخلي والسقوط الوطني تتنازل بشكل كامل عن سيادتنا وبلدنا
0
أخبار لبنان
2025-09-27
المفتي قبلان في ذكرى استشهاد نصرالله: هو المقاومة بنسخة فككت رموز الثورة الحسينية
أخبار لبنان
2025-09-27
المفتي قبلان في ذكرى استشهاد نصرالله: هو المقاومة بنسخة فككت رموز الثورة الحسينية
0
أخبار لبنان
2025-09-22
المفتي قبلان تلقى دعوة للمشاركة في الذكرى السنوية الأولى للشهيدين نصرالله وصفي الدين
أخبار لبنان
2025-09-22
المفتي قبلان تلقى دعوة للمشاركة في الذكرى السنوية الأولى للشهيدين نصرالله وصفي الدين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:10
الراعي من كوكبا: نصلي لانسحاب إسرائيل لكي يعود الناس إلى بيوتهم
أخبار لبنان
07:10
الراعي من كوكبا: نصلي لانسحاب إسرائيل لكي يعود الناس إلى بيوتهم
0
أخبار لبنان
06:49
تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب الاثنين
أخبار لبنان
06:49
تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب الاثنين
0
أخبار لبنان
06:46
الراعي: الجنوب هو نبض قلب لبنان
أخبار لبنان
06:46
الراعي: الجنوب هو نبض قلب لبنان
0
أخبار لبنان
06:39
عودة: اللبنانيون مدعوون للعيش معا في رعاية دولة قوية وعادلة
أخبار لبنان
06:39
عودة: اللبنانيون مدعوون للعيش معا في رعاية دولة قوية وعادلة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:41
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية على علو منخفض
آخر الأخبار
02:41
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية على علو منخفض
0
آخر الأخبار
04:06
حماس: لم نتسلم من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة والمفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في الدوحة
آخر الأخبار
04:06
حماس: لم نتسلم من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة والمفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في الدوحة
0
أخبار لبنان
07:10
الراعي من كوكبا: نصلي لانسحاب إسرائيل لكي يعود الناس إلى بيوتهم
أخبار لبنان
07:10
الراعي من كوكبا: نصلي لانسحاب إسرائيل لكي يعود الناس إلى بيوتهم
0
خبر عاجل
2025-09-25
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
خبر عاجل
2025-09-25
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:12
العين على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
07:12
العين على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
07:10
الراعي من كوكبا: نصلي لانسحاب إسرائيل لكي يعود الناس إلى بيوتهم
أخبار لبنان
07:10
الراعي من كوكبا: نصلي لانسحاب إسرائيل لكي يعود الناس إلى بيوتهم
0
أخبار لبنان
06:46
الراعي: الجنوب هو نبض قلب لبنان
أخبار لبنان
06:46
الراعي: الجنوب هو نبض قلب لبنان
0
أخبار لبنان
03:45
حسين الحاج حسن: السلاح باق!
أخبار لبنان
03:45
حسين الحاج حسن: السلاح باق!
0
أخبار لبنان
16:32
وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الحكومة اللبنانية في بسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها
أخبار لبنان
16:32
وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الحكومة اللبنانية في بسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها
0
أخبار لبنان
15:12
براك: اذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله
أخبار لبنان
15:12
براك: اذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:07
مأساة جديدة على طرقات لبنان...
أخبار لبنان
02:07
مأساة جديدة على طرقات لبنان...
2
أمن وقضاء
04:43
قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها
أمن وقضاء
04:43
قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها
3
حال الطقس
02:47
الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية
حال الطقس
02:47
الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية
4
أمن وقضاء
06:25
يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
06:25
يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به
5
خبر عاجل
01:12
تدابير سير اليوم في منطقة المنارة - بيروت
خبر عاجل
01:12
تدابير سير اليوم في منطقة المنارة - بيروت
6
أخبار لبنان
02:56
السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد
أخبار لبنان
02:56
السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد
7
خبر عاجل
05:18
نعيم قاسم استقبل لاريجاني: حزب الله منفتح على الجميع ومستعد لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه العدو الإسرائيلي
خبر عاجل
05:18
نعيم قاسم استقبل لاريجاني: حزب الله منفتح على الجميع ومستعد لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه العدو الإسرائيلي
8
خبر عاجل
15:01
المبعوث الاميركي توم براك لـ"الجزيرة": إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية
خبر عاجل
15:01
المبعوث الاميركي توم براك لـ"الجزيرة": إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More