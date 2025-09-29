وزارة الأشغال: بدء أعمال إنارة أنفاق الفينيسيا لرفع مستوى الأمان وتسهيل حركة السير

📢 تُعلن وزارة الأشغال العامة والنقل أنّها باشرت تنفيذ أعمال إنارة أنفاق الفينيسيا في العاصمة بيروت، في خطوة نوعية تهدف إلى رفع مستوى الأمان وتسهيل حركة السير داخل هذا الممر الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية يومية.
🔹يأتي هذا العمل ضمن مشروع "لبنان على السكة" الهادف إلى صيانة وتأهيل… pic.twitter.com/2thibcwa7f
— Ministry of Public Works and Transport - Lebanon (@mopwleb) September 29, 2025
