ريفي في رسالة تضامنية مع نواف سلام: عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء فقد انكسر الإصبع الذي كانوا يرفعونه في وجه اللبنانيين

شدد النائب أشرف ريفي على أن رئيس الحكومة نواف سلام ليس وحيداً، بل معه جميع اللبنانيين الأحرار.



وقال ريفي في رسالة تضامنية مع الرئيس نواف سلام : “إثر واقعة الروشة التي رأيتُ فيها إحدى محطات المواجهة والصراع بين الدولة والدويلة، اتصلت بكم لنؤكد لكم أننا معكم ونشد على أياديكم في مواجهتكم ضد تفلت حزب الله ومحاولته إخضاع الدولة لسلاح دويلة خارجة عن القانون وعن مكونات وشروط العيش المشترك”.



اضاف :"لقد توهموا إسقاط هيبة الدولة من خلال خطوة استعراضية أعادت تذكير اللبنانيين بجريمة العصر، اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقعوا في وهم استباحة بيروت واستفزاز أهلها الأحرار. جالوا بدراجات الفوضى التي هي النقيض للحضارة والاحترام والمواطنة. لكن فاتهم أن السراي تبقى أحد أعمدة إرساء دولة القانون، وأن الرئيس سلام يبقى المؤتمن على تطبيق الدستور وحماية المؤسسات ".



وتوجه الى حزب الله قائلاً: " أوجّه رسالة واضحة إلى دويلة "حزب الله" المهزومة، التي ما زالت تتوهم إستعادة فائض القوة، وتسعى إلى الاستكبار على الدولة عبر استباحة القانون وفرض مشهد ميليشيوي في قلب بيروت. إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، فقد انكسر الإصبع الذي كانوا يرفعونه في وجه اللبنانيين إلى غير رجعة، وبات مجرد ظل على صخرة صلبة اسمها إرادة اللبنانيين الأحرار".





كما توجه ريفي الى اركان الدولة وإلى القوى العسكرية والأمنية قائلاً: " أنتم في مركب واحد من أجل إنقاذ لبنان، فلا مكان للتردد أو المساومات. أنتم أمل اللبنانيين بالخروج من سنوات الوصاية والهيمنة إلى رحاب دولة القانون والمؤسسات. كونوا واحداً في تحمّل المسؤولية مجتمعين، فالتاريخ لن يرحم أي تلكؤ أو تردد، لأن ذلك يعني عودة سطوة السلاح على الدولة والشعب. المسؤولية تقتضي أن تسدّوا الطريق أمام كل من يحاول زرع الخلاف، أو تحويل الدولة الى دويلات ".