الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ريفي في رسالة تضامنية مع نواف سلام: عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء فقد انكسر الإصبع الذي كانوا يرفعونه في وجه اللبنانيين
أخبار لبنان
2025-09-29 | 03:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ريفي في رسالة تضامنية مع نواف سلام: عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء فقد انكسر الإصبع الذي كانوا يرفعونه في وجه اللبنانيين
شدد النائب أشرف ريفي على أن رئيس الحكومة نواف سلام ليس وحيداً، بل معه جميع اللبنانيين الأحرار.
وقال ريفي في رسالة تضامنية مع الرئيس نواف سلام : “إثر واقعة الروشة التي رأيتُ فيها إحدى محطات المواجهة والصراع بين الدولة والدويلة، اتصلت بكم لنؤكد لكم أننا معكم ونشد على أياديكم في مواجهتكم ضد تفلت حزب الله ومحاولته إخضاع الدولة لسلاح دويلة خارجة عن القانون وعن مكونات وشروط العيش المشترك”.
اضاف :"لقد توهموا إسقاط هيبة الدولة من خلال خطوة استعراضية أعادت تذكير اللبنانيين بجريمة العصر، اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقعوا في وهم استباحة بيروت واستفزاز أهلها الأحرار. جالوا بدراجات الفوضى التي هي النقيض للحضارة والاحترام والمواطنة. لكن فاتهم أن السراي تبقى أحد أعمدة إرساء دولة القانون، وأن الرئيس سلام يبقى المؤتمن على تطبيق الدستور وحماية المؤسسات ".
وتوجه الى حزب الله قائلاً: " أوجّه رسالة واضحة إلى دويلة "حزب الله" المهزومة، التي ما زالت تتوهم إستعادة فائض القوة، وتسعى إلى الاستكبار على الدولة عبر استباحة القانون وفرض مشهد ميليشيوي في قلب بيروت. إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، فقد انكسر الإصبع الذي كانوا يرفعونه في وجه اللبنانيين إلى غير رجعة، وبات مجرد ظل على صخرة صلبة اسمها إرادة اللبنانيين الأحرار".
كما توجه ريفي الى اركان الدولة وإلى القوى العسكرية والأمنية قائلاً: " أنتم في مركب واحد من أجل إنقاذ لبنان، فلا مكان للتردد أو المساومات. أنتم أمل اللبنانيين بالخروج من سنوات الوصاية والهيمنة إلى رحاب دولة القانون والمؤسسات. كونوا واحداً في تحمّل المسؤولية مجتمعين، فالتاريخ لن يرحم أي تلكؤ أو تردد، لأن ذلك يعني عودة سطوة السلاح على الدولة والشعب. المسؤولية تقتضي أن تسدّوا الطريق أمام كل من يحاول زرع الخلاف، أو تحويل الدولة الى دويلات ".
أخبار لبنان
أشرف ريفي
نواف سلام
حزب الله
بيروت
التالي
كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية
بايراقداريان من الأمم المتحدة: إمكاناتنا محدودة لكن إرادتنا قوية لتوفير مستقبل أفضل لشبابنا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-07-03
أيوب لـ"الأنباء الكويتية": زمن الفرض ولى وعقارب الساعة لا تعود إلى الوراء
صحف اليوم
2025-07-03
أيوب لـ"الأنباء الكويتية": زمن الفرض ولى وعقارب الساعة لا تعود إلى الوراء
0
آخر الأخبار
2025-07-19
السنيورة: نعبّر عن تضامننا مع الموقف الذي يأخذه الرئيس جنبلاط والدعوة تكمن في الوقوف في وجه الفتنة في سوريا ومنع امتداداتها إلى لبنان
آخر الأخبار
2025-07-19
السنيورة: نعبّر عن تضامننا مع الموقف الذي يأخذه الرئيس جنبلاط والدعوة تكمن في الوقوف في وجه الفتنة في سوريا ومنع امتداداتها إلى لبنان
0
آخر الأخبار
2025-09-22
البزري للـ LBCI: المطلوب من اللبنانيين التضامن وأن نسهّل على بعضنا الخروج من هذا المأزق وهناك حركة تضامنية دولية جدية للمرة الأولى
آخر الأخبار
2025-09-22
البزري للـ LBCI: المطلوب من اللبنانيين التضامن وأن نسهّل على بعضنا الخروج من هذا المأزق وهناك حركة تضامنية دولية جدية للمرة الأولى
0
أخبار لبنان
2025-08-06
وقفة تضامنية للتيار الوطني الحر مع رولان خوري في ذكرى 7 آب
أخبار لبنان
2025-08-06
وقفة تضامنية للتيار الوطني الحر مع رولان خوري في ذكرى 7 آب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:38
باسيل طالب الحكومة بتطبيق قانون الإنتخابات وعدم رمي المسؤولية على عاتق المجلس النيابي
أخبار لبنان
04:38
باسيل طالب الحكومة بتطبيق قانون الإنتخابات وعدم رمي المسؤولية على عاتق المجلس النيابي
0
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
0
أخبار لبنان
04:07
ناصر للـLBCI: الدولة اللبنانية أمام تحد كبير... وحزب الله بحاجة لمراجعة شاملة للمسار الذي وصلنا إليه
أخبار لبنان
04:07
ناصر للـLBCI: الدولة اللبنانية أمام تحد كبير... وحزب الله بحاجة لمراجعة شاملة للمسار الذي وصلنا إليه
0
أخبار لبنان
03:53
حيدر ترأس إجتماعًا بحث تطوير التعاون بين الضمان الإجتماعي والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين
أخبار لبنان
03:53
حيدر ترأس إجتماعًا بحث تطوير التعاون بين الضمان الإجتماعي والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-19
المتحف الوطني يفتقر إلى أبسط المقومات…
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-19
المتحف الوطني يفتقر إلى أبسط المقومات…
0
أمن وقضاء
2025-09-20
أدرعي: قضينا على أحد عناصر "حزب الله" في أرنون
أمن وقضاء
2025-09-20
أدرعي: قضينا على أحد عناصر "حزب الله" في أرنون
0
أخبار دولية
2025-09-07
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي "يعمّق" هجومه على مدينة غزة
أخبار دولية
2025-09-07
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي "يعمّق" هجومه على مدينة غزة
0
أخبار لبنان
03:00
ريفي في رسالة تضامنية مع نواف سلام: عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء فقد انكسر الإصبع الذي كانوا يرفعونه في وجه اللبنانيين
أخبار لبنان
03:00
ريفي في رسالة تضامنية مع نواف سلام: عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء فقد انكسر الإصبع الذي كانوا يرفعونه في وجه اللبنانيين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:41
جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:41
جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النقل العام بلبنان بخطوة جديدة: تطبيق لتحديد المسار، التسعيرة، والمواقف
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النقل العام بلبنان بخطوة جديدة: تطبيق لتحديد المسار، التسعيرة، والمواقف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
البطريرك الراعي مجددا ضيفا في قلب الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:38
البطريرك الراعي مجددا ضيفا في قلب الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إسرائيل تُكثف استعداداتها: خطاب قاسم يُنذر بتصعيد جديد على الجبهة الشمالية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إسرائيل تُكثف استعداداتها: خطاب قاسم يُنذر بتصعيد جديد على الجبهة الشمالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الترويكا الأوروبية تعيد تفعيل العقوبات الأممية على إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الترويكا الأوروبية تعيد تفعيل العقوبات الأممية على إيران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:25
يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
06:25
يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به
2
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
3
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
4
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
5
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
6
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
7
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
8
خبر عاجل
12:28
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
12:28
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More