حيدر ترأس إجتماعًا بحث تطوير التعاون بين الضمان الإجتماعي والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين

اجتمع وزير العمل محمد حيدر مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ونقيب اصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور بيار يارد ورئيس تجمع شركات التأمين الصحي في لبنان اسعد ميرزا.



وتناول البحث سبل تطوير التعاون بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين بما يخدم مصلحة المضمونين واستمرارية مقدمي الخدمات الصحية على رأسها القطاع الاستشفائي.