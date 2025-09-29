ناصر للـLBCI: الدولة اللبنانية أمام تحد كبير... وحزب الله بحاجة لمراجعة شاملة للمسار الذي وصلنا إليه

رأى أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر أنه "من الواضح أن حزب الله يعيد فرملة المرونة التي قام بها مع إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وان المسار بأكمله تصعيدي، وان الدولة اللبنانية أمام تحد كبير،" لافتًا إلى أنه "من الواضح السقف العالي في موقف "حزب الله" مرتبط بالسقف العالي الإيراني."



واعتبر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن "حزب الله بحاجة لمراجعة شاملة لكل المسار الذي وصلنا إليه، وحساسية هذه اللحظة تستدعي مرونة السلطة السياسية في التعاطي معها."



وقال: "ثمة مرحلة جديدة في البلد وهناك عناوين تم الإتفاق عليها لا يمكن الرجوع عنها."



وأشار إلى أن "الحل العسكري في الجنوب شبه مستحيل خصوصًا وأن الحزب سلّم في جنوب الليطاني في مسألة تسليم السلاح."



وشدد ناصر على أنه "لا يمكن أن يستقر وضعنا من دون إحترام مشاعر بعضنا البعض من موقع الإختلاف."



ورأى أن "السلطة يجب أن تكون صاحبة قرار ويجب أن ينفذ قرارها، لكن تركيبة لبنان حساسة أحيانًا وتستدعي بأن تتحمل السلطة المسؤولية الأكبر بالمعالجة."



