الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ناصر للـLBCI: الدولة اللبنانية أمام تحد كبير... وحزب الله بحاجة لمراجعة شاملة للمسار الذي وصلنا إليه

أخبار لبنان
2025-09-29 | 04:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ناصر للـLBCI: الدولة اللبنانية أمام تحد كبير... وحزب الله بحاجة لمراجعة شاملة للمسار الذي وصلنا إليه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ناصر للـLBCI: الدولة اللبنانية أمام تحد كبير... وحزب الله بحاجة لمراجعة شاملة للمسار الذي وصلنا إليه

رأى أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر أنه "من الواضح أن حزب الله يعيد فرملة المرونة التي قام بها مع إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وان المسار بأكمله تصعيدي، وان الدولة اللبنانية أمام تحد كبير،" لافتًا إلى أنه "من الواضح السقف العالي في موقف "حزب الله" مرتبط بالسقف العالي الإيراني."

واعتبر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن "حزب الله بحاجة لمراجعة شاملة لكل المسار الذي وصلنا إليه، وحساسية هذه اللحظة تستدعي مرونة السلطة السياسية في التعاطي معها."

وقال: "ثمة مرحلة جديدة في البلد وهناك عناوين تم الإتفاق عليها لا يمكن الرجوع عنها."

وأشار إلى أن "الحل العسكري في الجنوب شبه مستحيل خصوصًا وأن الحزب سلّم في جنوب الليطاني في مسألة تسليم السلاح."

وشدد ناصر على أنه "لا يمكن أن يستقر وضعنا من دون إحترام مشاعر بعضنا البعض من موقع الإختلاف."

ورأى أن "السلطة يجب أن تكون صاحبة قرار ويجب أن ينفذ قرارها، لكن تركيبة لبنان حساسة أحيانًا وتستدعي بأن تتحمل السلطة المسؤولية الأكبر بالمعالجة."

أخبار لبنان

للـLBCI:

الدولة

اللبنانية

كبير...

بحاجة

لمراجعة

شاملة

للمسار

وصلنا

LBCI التالي
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
حيدر ترأس إجتماعًا بحث تطوير التعاون بين الضمان الإجتماعي والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:34

ظافر ناصر للـLBCI: حزب الله بحاجة لمراجعة شاملة لكل المسار الذي وصلنا إليه وحساسية هذه اللحظة تستدعي مرونة السلطة السياسية في التعاطي معها

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-30

الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن نسير بمسارين متوازيين الأول بتحرير الأرض من العدو والمسار الثاني ببناء الدولة عبر تمثيل الناس وحتى تنهض الدولة بأبنائها ولا نغلّب مسارًا على مسار

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-18

النائبة نجاة عون صليبا للـLBCI: مسار الحزب لم يوصلنا إلا إلى "خراب البيوت" ولتفكر البيئة الحاضنة لحزب الله بطريقة مختلفة

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-06

وزير العدل: لا يمكن لحزب الله أن يبقى عائقًا أمام بناء الدولة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:38

باسيل طالب الحكومة بتطبيق قانون الإنتخابات وعدم رمي المسؤولية على عاتق المجلس النيابي

LBCI
أمن وقضاء
04:19

يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما

LBCI
أخبار لبنان
03:53

حيدر ترأس إجتماعًا بحث تطوير التعاون بين الضمان الإجتماعي والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين

LBCI
أخبار لبنان
03:41

جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-19

المتحف الوطني يفتقر إلى أبسط المقومات…

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-20

أدرعي: قضينا على أحد عناصر "حزب الله" في أرنون

LBCI
أخبار دولية
2025-09-07

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي "يعمّق" هجومه على مدينة غزة

LBCI
أخبار لبنان
03:00

ريفي في رسالة تضامنية مع نواف سلام: عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء فقد انكسر الإصبع الذي كانوا يرفعونه في وجه اللبنانيين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:41

جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
03:22

الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النقل العام بلبنان بخطوة جديدة: تطبيق لتحديد المسار، التسعيرة، والمواقف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

البطريرك الراعي مجددا ضيفا في قلب الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إسرائيل تُكثف استعداداتها: خطاب قاسم يُنذر بتصعيد جديد على الجبهة الشمالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الترويكا الأوروبية تعيد تفعيل العقوبات الأممية على إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
06:25

يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به

LBCI
أمن وقضاء
04:19

يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما

LBCI
أخبار دولية
00:40

مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية

LBCI
حال الطقس
01:47

الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
صحف اليوم
23:56

وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"

LBCI
صحف اليوم
23:53

بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان

LBCI
خبر عاجل
12:28

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More