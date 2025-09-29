معوض: ما يحصل بموضوع انتخاب المغتربين مخالفة دستورية واضحة

رأى النائب ميشال معوض أن هناك مسارا خطيرا نراه من حزب الله وفريقه بمحاولة ضرب الدولة اللبنانية واضعاف مؤسساتها.



ولفت معوض بعد جلسة مجلس النواب الى أن ما يحصل بموضوع انتخاب المغتربين مخالفة دستورية واضحة.



وقال: "انسحبنا مع عدد من الكتل اعتراضا على عدم احترام الدستور وارادة معظم الكتل النيابية والجميع يطالب بوضع القانون المعجل المكرر على جدول الاعمال".



وسأل معوض: "لمصلحة من إضعاف الدولة؟"، معتبرا ان إضعافها يعني الذهاب باتجاه توترات.