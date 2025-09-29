مجلس النواب أقر مشروعي قانونين...

أقر مجلس النواب مشروع قانون المعجل الوارد في مرسوم رقم 936 القاضي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار من الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد ودفع 12مليون للمتقاعدين في القطاع العام .



كما أقر مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 963 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى إتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي من خارج نطاق الولاية الوطنية.