عدوان: قررنا تعليق المشاركة باللجنة الفرعية لقانون الإنتخاب

أعلن النائب جورج عدوان أن تكتل الجمهورية القوية قرر تعليق مشاركته باللجنة الفرعية لدراسة القوانين الإنتخابية كي لا تكون الأخيرة ستاراً لربح الوقت وتأجيل الانتخابات.



ودعا عدوان بعد جلسة مجلس النواب كلّ الكتل التي موقفها مشابه التضامن معاً في كلّ خطوة بدءاً من عدم المشاركة في اللجنة.



كما دعا لعقد جلسة هيئة عامة منقولة مباشرةً على الهواء كي تعبر كل كتلة عن موقفها بشأن الإنتخابات فيظهر الخيط الأبيض من الأسمر وينكشف بوضوح من يريد إجراءها ومن لا يريد.