باسيل: على الحكومة تطبيق قانون الإنتخاب

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن كل شخص لا يريد تأجيل الانتخابات النيابية عليه مسؤولية تطبيق القانون كما هو وعندما يتعدل القانون في مجلس النواب يصبح هناك حديث آخر.



وقال من مجلس النواب: "لا وقت اليوم للإتهام وعلى الحكومة تطبيق قانون الإنتخاب وكل ما حكي خلال الجلسة عن أن القانون غير قابل للتطبيق غير صحيح".



وأضاف: "لا يمكن البقاء من دون اصلاحات من دورة انتخابية الى أخرى بحجة عدم توفر الوقت وهناك مسؤولية على وزارتي الخارجية والداخلية ببدء تسجيل المنتشرين".