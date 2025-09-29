وزير الدفاع زار الراعي: أطلعناه على التطورات الأخيرة وشرحنا له الخطوات التي نقوم بها

بحث البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، في المستجدات الأخيرة والإجراءات التي تتخذها وزارة الدفاع مع وزير الدفاع اللواء ميشال منسى الذي اعلن انه شرح له الخطوات التي تقوم بها الوزارة، آملاً أن تنتهي الأزمة وتُذلّل العقبات برعاية وبركة البطريرك.