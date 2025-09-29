بري اثر مغادرته قصر بعبدا: ‏اللقاء مع الرئيس عون كان كالعادة ممتازاً

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى مغادرته قصر بعبدا أنّ ‏اللقاء مع رئيس الجمهورية جوزاف عون كان كالعادة ممتازًا.



وقال بري: "عرضنا مواضيع الساعة وأطلعني على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك ووضعناه في جو ما حصل في بيروت قبل أيّام".

وعرض الرئيس عون مع النائب فريد هيكل الخازن الأوضاع العامة في البلاد.وقال الخازن، بعد اللقاء: "أطلعني على زيارته الى الأمم المتحدة، وأكّد لي أنّها زيارة ممتازة وفعالة، التقى خلالها بالمسؤولين الذين يفترض أن يلتقيهم".وأضاف: "أمّا في ما خص موضوع قانون الانتخاب،الذي كان اليوم محط نقاش في مجلس النواب، فقد لمست تفهم الرئيس بأن هذا القانون، كما هو اليوم، هناك مشكلة في تنفيذه من الناحية التقنية، لذلك، المطلوب إيجاد حلول في مجلس النواب للمشاكل التقنية التي تشوب القانون في عملية التنفيذ، مع إصرار الرئيس عون واصراري الشخصي على اجراء الانتخابات احتراما للمواعيد الدستورية اللبنانية".