عيسى الخوري متفقداً المصانع على حوض الليطاني: لا تهاون أمام المخالفات البيئيّة

جال وزير الصناعة جو عيسى الخوري على عدد من مصانع البقاع الأوسط والغربي الواقعة على الحوض الأعلى لنهر الليطاني كما زار سدّ بحيرة القرعون.



واستهلّ الزيارة بلقاء المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، والعاملين في المصلحة.

وأوضح عيسى الخوري أنّ اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة ومصلحة الليطاني تهدف للإشراف ومتابعة مدى التزام المعامل في حوض الليطاني بالمعايير البيئية، ودقّة عمل محطات التكرير المعالجة للنفايات والمياه الملوثة.

وثمّن العمل الجدي التي تقوم به اللجنة المشتركة شاكراً علويه على حسن ادارته والتنسيق التام مع وزارة الصناعة.



وأكد رفضه التهاون او التساهل في التعاطي مع هذا الملف، قائلا: "سبق لي أن أقفلت مؤسسات مخالفة وغير ملتزمة بالمعايير البيئية،أما إذا كانت مخالفة البعض يمكن تصحيحها، فنمهله حتى يسوّي وضعه، والا الاقفال".



وأضاف: "استمعت الى شروحات من أعضاء اللجنة الذين يقومون بعمل جيد وجدّي. كلّنا حريصون على الانتاج المتمتّع بالمواصفات والمعايير البيئية. إن أيّ تلوّث من أي مصدر يلحق الضرر الاقتصادي والبيئي والصحي والاجتماعي وفي جوف الأرض ومصادر المياه والبحيرات والأنهر".

وتابع: "دورنا في وزارة الصناعة منع أي ضرر ينجم عن المصانع، والتأكد الدوري من الالتزام البيئيّ. نريد أن تعود طبيعة لبنان خضراء، ومياه لبنان نقية ونظيفة للشرب والري".



وأعلن الوزير أن الجولة تشمل المعامل التي تم توجيه إنذارات لها سابقاً، للتأكد من أنها بدأت فعلاً بتصحيح أوضاعها بعد أن مُنحت مهلة زمنية محددة.

كما اعلن ان الوزارة باشرت مشروع إجراء مسح صناعي شامل تساعدنا عليه مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، بهدف وضع خارطة انتشار المصانع على الأراضي اللبنانية كافة، تمهيداً لتحديد الوضع القانوني والالتزام البيئي لكل منها.