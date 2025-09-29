"اليونيسف" والحكومة الألمانية تمكنان الشباب في لبنان من تحقيق قدراتهم بمبادرات تعزز انتقالهم من التعلم الى الانتاجية

أعلنت "الونيسف"، ان اليونيسف والحكومة الألمانية من خلال البنك الألماني للتنمية (KfW) تواصل جهودهما لتمكين شباب لبنان، من خلال مبادرات تعزز انتقالهم من التعلم إلى الانتاجية، وتدعم دورهم في تعافي مجتمعاتهم، وتفتح أمامهم آفاق القيادة والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل.



وأشار البيان، إلى أن مبادرة "من التعلم إلى الانتاجية" المصمَّمة من اليونيسف قد أسهمت في تزويد آلاف الشباب بالمهارات العملية والملائمة لمتطلبات سوق العمل، مما أعاد إليهم الشعور بالقدرة والكرامة والاستقلالية.



ولفت الى أن 7397 شابًا وشابة تمكن من تحقيق دخل والوصول إلى فرص عمل على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان من خلال برامج محو الأمية والحساب، والتدريب المبني على الكفاءات وتنمية المهارات الحياتية، إضافة إلى دعم فرص العمل وإنشاء المشاريع.



وقالت رئيسة قسم التعاون الإنمائي في السفارة الألمانية في بيروت أوتا سيمون: "من خلال شراكتها مع اليونيسف، قدمت ألمانيا على مدى السنوات العشر الماضية فرصًا لآلاف الشباب في لبنان. الشباب هم مستقبل لبنان، والاستثمار فيهم هو استثمار في الأفراد كما هو استثمار في مستقبل أفضل للبنان".



وأضافت: "قد أتاح الدعم الحكومة الألمانية من خلال خلال البنك الألماني للتنمية (KfW) فرصًا للشباب لكسب الدخل، وإطلاق مشاريعهم الخاصة، والمساهمة في جهود الاستجابة الطارئة والتعافي بعد النزاعات".



من جهته، قال ممثل اليونيسف في لبنان ماركولويجي كورسي: "إن الاستثمار في الشباب ليس رفاهية، بل هو في صميم رؤية اليونيسف التي تقوم على تمكين كل شاب وشابة من امتلاك القدرة والفرصة والكرامة لرسم مسار حياتهم. وفي لبنان اليوم، نترجم ذلك في العمل على تمكين الشباب في المرحلة الانتقالية بين التعليم والانتاجية، لنضمن ألا يهمش أي شاب في هذه المرحلة".



وأضاف: "شراكتنا الممتدة مع الحكومة الألمانية، على مدى عقد كامل تمكننا من القيام بذلك: تمكين الشباب من القيادة، ومساعدتهم على التعافي، ولنهضة مجتمعاتهم من الأساس."

