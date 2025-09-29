نقابة مكاتب السياحة والسفر تطلق بالتعاون شركة QROWNTECH نظام QR Code

وقّعت نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان (ATTAL) ممثلة بالنقيب جان عبود مع شركة QROWNTECH المتخصّصة في الحلول الرقمية ممثلة بمدير تطوير الاعمال نيكولا صعب، وبحضور أمينة سر النقابة رُقيّة حامد وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، إتفاقية تعاون لإطلاق نظام QR Code على تذاكر السفر والباقات السياحية (Packages).



وفي المناسبة، قال عبود: "تأتي خطوة النقابة في إطار سعيها المستمر لحماية المواطنين من الغش في قطاع السياحة والسفر في لبنان، وتعزيز ثقتهم بالقطاع"، مشيراً الى أن هذا النظام يهدف إلى مكافحة ظاهرة التذاكر والباقات المزوّرة، والحد من عمليات الاحتيال التي يتعرّض لها المواطنون عبر صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي أو منتحلي صفة شركات السفر.



وشدد عبود على أنه بفضل هذه التقنية الجديدة، سيتمكّن المسافر من التحقق من صحة التذكرة أو الباقة بسهولة وبسرعة عبر رمز QR فريد يضمن المصداقية والشفافية.



ولفت عبود الى هذا التعاون مع QROWNTECH جاء نتيجة بحث معمّق وعمل طويل من أجل تطوير تقنية تتناسب مع خصوصية قطاع السياحة والسفر، مع الحرص على أن تكون فعّالة من دون أن تستنزف الشركات أو المسافرين من ناحية النفقات.



وأكد أن هذه الخطوة تشكل محطة أساسية ضمن استراتيجية النقابة الرامية إلى حماية المستهلك، تعزيز الثقة بالقطاع، وضمان تجربة سفر آمنة وموثوقة لجميع المواطنين.