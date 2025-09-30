الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لقاء بين رئيس الجمهورية وسفير جمهورية الدومينيكان...
أخبار لبنان
2025-09-30 | 02:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لقاء بين رئيس الجمهورية وسفير جمهورية الدومينيكان...
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع سفير جمهورية الدومينيكان ألفيس أنطونيو علم سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.
أخبار لبنان
الجمهورية
وسفير
جمهورية
الدومينيكان...
التالي
قطر تؤكد دعمها للجيش اللبناني في رسالة من الأمير تميم إلى الرئيس عون
جدول جديد لأسعار المحروقات...
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:13
عدوان: الأولوية الدائمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها...
أخبار لبنان
05:13
عدوان: الأولوية الدائمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها...
0
آخر الأخبار
05:12
عدوان ردا على سؤال للـLBCI: الأولوية الدائمة هي لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها
آخر الأخبار
05:12
عدوان ردا على سؤال للـLBCI: الأولوية الدائمة هي لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها
0
آخر الأخبار
05:05
النائب جورج عدوان: موقفنا ثابت في كل مرة نريد أن يكون القانون الساري قابلاً للتطبيق وأن نطمئن أولاً إلى سير الانتخابات قبل أي أمر آخر
آخر الأخبار
05:05
النائب جورج عدوان: موقفنا ثابت في كل مرة نريد أن يكون القانون الساري قابلاً للتطبيق وأن نطمئن أولاً إلى سير الانتخابات قبل أي أمر آخر
0
آخر الأخبار
05:00
النائب جورج عدوان: لا زلت أطالب الحكومة بأن تقر في جلستها المقبلة مشروع قانون يعالج المطلوب في قانون الانتخاب الحالي ولن نقبل أن تتأجل الانتخابات يوماً واحداً
آخر الأخبار
05:00
النائب جورج عدوان: لا زلت أطالب الحكومة بأن تقر في جلستها المقبلة مشروع قانون يعالج المطلوب في قانون الانتخاب الحالي ولن نقبل أن تتأجل الانتخابات يوماً واحداً
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:13
عدوان: الأولوية الدائمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها...
أخبار لبنان
05:13
عدوان: الأولوية الدائمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها...
0
أخبار لبنان
04:37
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
أخبار لبنان
04:37
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
0
أخبار لبنان
04:24
عون وسلام بحثا في نتائج لقاءات نيويورك ومعالجة أحداث الروشة
أخبار لبنان
04:24
عون وسلام بحثا في نتائج لقاءات نيويورك ومعالجة أحداث الروشة
0
أخبار لبنان
04:23
كركي تابع مع يارد أوضاع المستشفيات الخاصة والعلاقة مع الضمان
أخبار لبنان
04:23
كركي تابع مع يارد أوضاع المستشفيات الخاصة والعلاقة مع الضمان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
11:28
قرار لوزير المال بتمديد المهل المحددة لإنجاز المعاملات العقارية نتيجة إقفال أمانات السجل العقاري
اقتصاد
11:28
قرار لوزير المال بتمديد المهل المحددة لإنجاز المعاملات العقارية نتيجة إقفال أمانات السجل العقاري
0
أخبار لبنان
2025-08-16
جعجع: خطاب الشيخ نعيم قاسم مرفوض بالمقاييس كلها... و"هيبته غير موجودة"
أخبار لبنان
2025-08-16
جعجع: خطاب الشيخ نعيم قاسم مرفوض بالمقاييس كلها... و"هيبته غير موجودة"
0
أخبار لبنان
2025-09-29
وزارة الأشغال: بدء أعمال إنارة أنفاق الفينيسيا لرفع مستوى الأمان وتسهيل حركة السير
أخبار لبنان
2025-09-29
وزارة الأشغال: بدء أعمال إنارة أنفاق الفينيسيا لرفع مستوى الأمان وتسهيل حركة السير
0
أخبار لبنان
03:25
بعد قرار الهيئة الاتهامية... رولان الخوري الى الحرية اليوم
أخبار لبنان
03:25
بعد قرار الهيئة الاتهامية... رولان الخوري الى الحرية اليوم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:42
هل سيطير نصاب جلسة مجلس النواب اليوم؟
أخبار لبنان
03:42
هل سيطير نصاب جلسة مجلس النواب اليوم؟
0
أخبار لبنان
03:32
مهلة وزارة الاقتصاد انتهت... ومحاضر ضبط بحق مخالفين من أصحاب المولدات
أخبار لبنان
03:32
مهلة وزارة الاقتصاد انتهت... ومحاضر ضبط بحق مخالفين من أصحاب المولدات
0
أخبار لبنان
03:25
بعد قرار الهيئة الاتهامية... رولان الخوري الى الحرية اليوم
أخبار لبنان
03:25
بعد قرار الهيئة الاتهامية... رولان الخوري الى الحرية اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
16:19
طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟
تقارير نشرة الاخبار
16:19
طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟
0
أخبار دولية
14:46
البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
أخبار دولية
14:46
البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
0
أخبار دولية
13:59
تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة
أخبار دولية
13:59
تزامنًا مع الهجمات السيبرانية... الوعي الرقمي والإجراءات الوقائية ضرورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قصر الصنوبر رمز تاريخي للعلاقات بين لبنان وفرنسا ويفُتح في يوم التراث الاوروبيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قصر الصنوبر رمز تاريخي للعلاقات بين لبنان وفرنسا ويفُتح في يوم التراث الاوروبيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل كفالة سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل كفالة سلامة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
02:46
بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك
أخبار لبنان
02:46
بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك
3
أخبار لبنان
07:04
سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان
أخبار لبنان
07:04
سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان
4
أخبار دولية
16:55
بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرهم: ثق بالقدرة على إيجاد طريق للسلام
أخبار دولية
16:55
بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرهم: ثق بالقدرة على إيجاد طريق للسلام
5
أخبار دولية
14:46
البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
أخبار دولية
14:46
البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
6
خبر عاجل
06:14
انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة
خبر عاجل
06:14
انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة
7
خبر عاجل
02:02
خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض
خبر عاجل
02:02
خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض
8
آخر الأخبار
05:48
النائب علي فياض: قلت لوزير الداخلية إنني سأطلب فيزا للسفر الى الولايات المتحدة لألتقي بالقواعد الإنتخابية في ديترويت وميشيغان حيث الإنتشار الشيعي واسع واذا لم يعطوني فهذه مدعاة للطعن في القانون
آخر الأخبار
05:48
النائب علي فياض: قلت لوزير الداخلية إنني سأطلب فيزا للسفر الى الولايات المتحدة لألتقي بالقواعد الإنتخابية في ديترويت وميشيغان حيث الإنتشار الشيعي واسع واذا لم يعطوني فهذه مدعاة للطعن في القانون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More