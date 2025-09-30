قطر تؤكد دعمها للجيش اللبناني في رسالة من الأمير تميم إلى الرئيس عون

تسلّم رئيس الجمهورية جوزاف عون من السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن ال ثاني رسالة من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اكد فيها تقديره للدور الوطني الذي يضطلع به الجيش اللبناني في حفظ الامن والاستقرار، كما اكد على دعم المؤسسات الوطنية اللبنانية وفي طليعتها الجيش والمهام التي يقوم بها لاسيما تلك التي تساهم في تنفيذ القرار ١٧٠١ الذي يشكل اساساً لحفظ الاستقرار في لبنان والمنطقة.